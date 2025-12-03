行政院模範公務人員表揚 澎湖縣府陳富宗、歐文潔獲殊榮

澎湖縣政府行政處資訊科科長陳富宗，獲行政院模範公務人員表揚。（澎湖縣政府提供）

今年行政院模範公務人員頒獎典禮，今（3）日於在福華國際文教會館舉行，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。澎湖縣政府共有2人獲此殊榮，分別為行政處資訊科科長陳富宗與工務處採購科科長歐文潔。2人長期投入縣政服務，專業表現亮眼，為澎湖再添光彩。

陳富宗多年深耕資訊治理，致力推動數位轉型與資安提升，具前瞻視野與實務能力兼備。他以「整合地方資安、創新數位應用」為主軸，完成多項離島數位建設突破，包含：整合資安防護資源，強化防護韌性，提升全府資安成熟度；建置智慧基礎設施，完善數位環境，改善系統穩定與網路品質；創新數位服務模式，提升施政效能，推動跨機關流程數位化，使行政作業更便民高效；推動資訊開放應用，驅動智慧治理，強化政策透明度與開放資料應用。

歐文潔科長則在採購管理、工程品質與永續環境等領域表現卓著，以專業態度推動公共建設品質升級，深獲肯定。其得獎重點包括：優化採購機制，落實工程三級品管制度，提升採購透明度與工程安全；提升殯葬環境與改善空氣品質，兼顧生態與民生需求，降低環境衝擊，強化縣民生活品質。以務實作風與跨域協調能力，使縣府工程與採購管理更成熟完善。

2位科長在行政量能有限的離島環境中仍能持續創新、勇於承擔，展現高度專業精神。此次雙雙獲選全國模範公務人員，不僅象徵個人榮耀，更代表澎湖縣在數位治理與永續建設上的努力與成果已獲全國肯定，意義深遠。

澎湖縣政府工務處採購科科長歐文潔，榮獲行政院模範公務人員表揚。（澎湖縣政府提供）

