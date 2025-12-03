強化綠鬣蜥通報監測 屏縣水利志工加入巡查行列

屏東縣府水利處輔導水利志工參與綠鬣蜥移除教育訓練，協助回報綠鬣蜥出沒地點。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府水利處推動「水利志願服務」邁入第6年，除透過社區在地志工協助自主防災社區的推動、鄰近排水系統巡查外，今年因應綠鬣蜥在南部快速擴散，也特別將綠鬣蜥等外來種生態習性與通報流程，納入志工教育訓練內容，讓巡查工作與監測通報同步並進，建構更全面的水環境守護網絡。

近年綠鬣蜥族群於部分鄉鎮快速繁衍，今年至今屏縣已移除逾11萬隻，綠鬣蜥喜好棲息於河岸、農地灌叢及排水邊坡一帶，因挖洞習性造成護岸或邊坡穩定度下降，對排水設施安全形成潛在風險。為此，水利處積極輔導水利志工參與「綠鬣蜥移除教育訓練」課程，由專家講解其行為特徵、常見活動地點以及拍照紀錄與通報流程，讓志工在日常巡查時能更快速辨識並回報。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府水利處表示，水利志工主要任務為「安全觀察與通報」，並不直接執行捕捉作業，以確保民眾與志工安全；通報資料將提供給農業及動保單位作為防治熱點判斷與後續處置依據。目前已有志工於九如、萬丹等地回報綠鬣蜥出沒紀錄，有助各單位掌握族群分布情形並加強周邊設施巡查。

屏東縣府水利志工萬丹分隊巡視東港溪畔紀錄綠鬣蜥出沒點位。（屏東縣政府提供）

屏縣水利志工九如分隊參與綠鬣移除教育訓練。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法