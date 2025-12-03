伊達邵親子公園啟用 打造日月潭親子友善新亮點

日月潭伊達邵親子公園3日啟用，縣長許淑華（左3）等人陪小朋友一起同樂。（記者張協昇攝）

為提升日月潭周邊生活環境品質，南投縣政府在魚池鄉日月村設置的伊達邵親子公園，今（3日）正式啟用。該親子公園遊戲設施以無障礙動線設計，讓兒童與陪伴的大人都能安心使用，環境配置也提升遮蔭效果，使公園兼具遊戲與休閒功能，除成為居民日常休憩的主要場域，也為日月潭旅遊增添「親子友善」新亮點。

伊達邵親子公園啟用典禮由縣長許淑華、縣議員石慶龍、全文才、王秋淑、縣府原民處代處長林婷玉、魚池鄉長劉啟帆、部落耆老以及附近居民共同參與。典禮首先由部落耆老與許淑華等人一同進行祈福儀式，隨後學童迫不及待的開心體驗遊樂設施，許淑華也陪著一起同樂，更加碼送紅包幫小朋友加菜。

許淑華表示，日月潭是全國知名景點，縣府除了做好整體環境規劃，也關注在地鄉親心聲，此次透過石慶龍議員了解地方需求，籌措550萬元經費改善老舊公園，新設置更多遊樂、運動及無障礙設施，不僅讓長輩與孩童都能開心且安全使用，遊客帶小朋友到日月潭也能短暫休息遊樂，提升在地生活品質，對營造觀光環境及部落文化形象都有正面的效益。

伊達邵親子公園建置以改善部落公共空間、提升兒童遊戲環境為主軸規劃設計，包括新增複合式遊具、安全地墊鋪設、照明改善及設置彩色流蘇遮陽網；另加強公園周邊的基座防撞處理、無障礙扶手更新、安全圍籬網及童趣貓頭鷹洗手台施作，讓整體空間更完善，符合不同年齡層使用需求。

日月潭伊達邵親子公園3日正式啟用，增添遊憩新亮點。（南投縣政府提供）

