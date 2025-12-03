屏東風域祭最終場12/6、7登場 吹著落山風走進旭海秘境

屏東風域祭最終場「半島海風」將於牡丹鄉旭海登場，活動結合旭海－觀音鼻自然保留區（阿塱壹古道）。（屏東縣政府提供）

隨著年尾落山風吹起，屏東風域祭進入壓軸，本週六（12月6日）、週日（7日）的「半島海風」活動將於牡丹鄉旭海登場，結合阿塱壹古道、海岸風情、文化地景與在地風味市集，帶領民眾走進台灣東南海岸的盡頭，從旭海旅遊資訊站啟程，穿越沙灘與草原，走入一條腳步與風聲交織的朝聖路徑。

屏東縣政府表示，連續2日的屏東風域祭「半島海風」活動，串聯傳統海洋文化，包括旭海海祭場域、旭海沙灘、旭海草原、海廢行動點位與舊名瑪查蘭（macaren）的牡丹灣，完整收攏旭海的自然面貌與人文脈絡。除了半島遍路旅遊行程，「追風定向尋寶」規劃3項極具在地感與創造力的免費體驗活動，邀請民眾透過手作、行動與記憶，將這片土地轉化為生活的一部分。

在「海色流動」工作坊中，旅人將可藍染布袋，捕捉海浪與陽光的交會痕跡；「浪花記憶」則以熱縮片畫出心中的旭海意象，留下屬於自己的吊飾紀念；「海洋行動」則化身為環保實踐場，只要撿拾500克海廢，便能兌換限定小禮，還有機會抽中超可愛數量限定「有隻兔子」IP公仔娃娃。

屏東縣長周春米指出，屏東風域祭不但是自然風景與歷史人文的饗宴，更是結合在地文化與風味的風土節慶，風域市集匯集來自屏東各地的職人手作、美食攤位以及特色文創商品，「風之聲音樂會」更邀請來自在地的歌手們帶來一場場溫暖療癒的音樂盛宴。

屏東縣政府以「落風成山，漫遊邊境」為核心，打造落山風風景特定區「風域半島」觀光品牌，今年屏東風域祭推出四季活動，繼3月春天自然風、6月夏天原風、9月秋天晚風後，本週末起2天在旭海登場的「半島海風」就是冬季最終場，也將為今年的風域旅程畫下圓滿句點。

屏東風域祭最終場「半島海風」，可在旭海深度體驗植物染藍染。（屏東縣政府提供）

旭海在地深度導覽。（屏東縣政府提供）

