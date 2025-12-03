15公尺三峽最高耶誕樹 12/13亮燈璀璨北大特區

「台北大學聖誕點燈活動」歷年吸引眾多民眾參與。（圖由台北大學提供）

「台北大學聖誕點燈」活動12月13日將在新北市三峽校區中央草坪登場，今年校方在校友募資支持下，首次換上全新15公尺高的耶誕樹，當天傍晚5點半點燈，屆時將是三峽地區最高的實體耶誕樹，同時與遠雄8大社區共同響應，璀璨燈海預計從校園一路延伸至學勤路，成為北大特區最亮眼的「北大耶誕城」。

校方表示，「台北大學聖誕點燈」活動今年邁入第8年，活動由台北大學與校友總會共同主辦，以「聖誕之光 北大綻放」為主題，當天將有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生表演，並邀請龍埔國小管樂團接力演出，從經典耶誕曲到熱力舞蹈，現場還規劃餐車、美食市集、打卡送禮活動與抽獎，校園吉祥物「大北」也將與民眾同樂。

校方指出，學校已和社區緊密結合，攜手政府機關、在地社團和商家一起舉辦各項活動，每年從紅茶季、櫻花祭、玩具節到「台北大學聖誕點燈」，邀請社區居民同歡，履踐大學社會責任的目標。

2025「台北大學聖誕點燈活動」活動流程。（圖由台北大學提供）

