新北議員批市府淡江大橋通車宣傳擺爛 新聞局：有限時間內積極規劃

新北市議會今（3）日審議明年度總預算。（記者黃子暘攝）

連接新北市八里、淡水區的淡江大橋預計明年5月通車，交通部公路局與新北市府先因通車慶祝活動交火。新北市議會今（3）日審議明年度總預算，動議擬刪除新聞局一般事務費23萬餘元，市議員顏蔚慈說，市府在淡江大橋通車上未積極辦理活動宣傳，也沒有活動計劃。新聞局長李利貞澄清，公路局給市府辦活動的時間只有1天是假日，又被公路局框下來說要場布，市府會在公路局給的有限時間內跨局處積極宣傳行銷，如規劃搶先開箱等。

顏蔚慈說，明年淡江大橋就要通車，通車紀念活動市府卻是狀況外、慢半拍、沒有規劃配合活動，八里、淡水民眾報不到公路局的路跑活動，原來中央、地方已經多次溝通、協調、規劃活動，市府卻是無心、無力要做宣傳。淡江大橋是重大的國際型標案，落成後一定是新的北台灣地標，市府卻未積極宣傳、資訊慢半拍，請不要次次甩鍋中央，議員並非反對市府做社群行銷，但市府對淡江大橋宣傳活動擺爛，她支持動議酌刪23萬餘元。

李利貞回應，淡江大橋聯繫上，3次會面中有2次是市府主動提出，公路局11月19日才簡報提出4月完工時間，並條列市府可以使用的日期，其中僅有1天是週末，當天又被公路局框下說要場布，市府的立場仍是希望建設優先、活動圓滿、顧及在地，讓活動圓滿最重要，這筆費用不只與淡江大橋有關，也攸關明年將通車的捷運三鶯線，新聞局將行銷宣導此項重大議題。

李利貞指出，在淡江大橋宣傳活動上，市府會在中央給的有限時間內積極努力，淡水區公所也希望把定期舉辦的嘉年華帶到淡江大橋舉行，且新聞局年年都會為粉專「我的新北市」粉絲規劃搶先開箱活動，市府將會跨局處協力辦理宣傳活動。

