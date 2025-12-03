免費停車時代結束！新莊好市多將收停車費 會員大讚：早該實施

好市多新莊分店停車場已設置繳費機與車牌辨識系統，將取消免費停車優惠，示意圖。（資料照）

好市多（COSTCO）免費停車位常被長期佔用，造成會員不便。網友發文分享，好市多新莊分店停車場已設置繳費機與車牌辨識系統，將取消免費停車優惠。貼文一出，立刻獲得網友支持，也有人希望其他尚未收費的分店能盡快跟進。

綜合媒體報導，昨日網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，「新莊開始要收停車費了」。貼文附上的照片顯示，停車場新增了繳費機，出口處也正在安裝車牌辨識系統，並有告示牌提醒「收費柵欄建置中，請減速慢行」。

貼文一出，許多網友支持，「很好啊，不然一堆車營業結束了還可以停在裡面」、「太棒了，好幾次9:30到，竟然差點停到頂樓，明明就沒幾個人在門口等」、「真的是太棒了，不然一堆免費仔，我都想說養不起車就不要買車了吧」、「早該收了...一堆停戶外也就算了，還都佔室內的。搞的一堆要去消費的還得搶車位？看看中和，自從改收費後多好停」。

此外，也有網友呼籲其他尚未實施收費的分店跟進，「南屯店也請市政府想想辦法吧！附近很多都來停免費的」、「希望台南好市多也收費...」、「許願桃園南崁也收費」、「桃園南崁店要不加快腳步啊」！

好市多表示，為提升會員購物體驗，全台門市將陸續導入停車收費系統，消費金額可折抵停車費用。據了解，目前仍有台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義5家分店尚未安裝，新莊店則已完成設置，待啟用。好市多指出，雖然尚無確切推行時程，但將逐步擴展至所有分店。

