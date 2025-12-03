蘇澳鳳凰颱風災後復原 12/6辦祈福會凝聚善念安定人心

蘇澳鎮遭鳳凰颱風強降雨襲擊，釀成慘重淹水災情，目前仍處災後復原階段。（資料照）

宜蘭縣蘇澳鎮11月11日遭鳳凰颱風強降雨襲擊，釀成慘重淹水災情，目前仍處災後復原階段。蘇澳鎮公所攜手慈濟慈善事業基金會，訂於12月6日下午2點在國立蘇澳海事學校活動中心舉辦祈福會，邀請鄉親一同祝禱，凝聚安定人心的善念。

蘇澳鎮公所今天（3日）指出，鳳凰颱風強降雨，造成蘇澳市區水淹一層樓高，鄰山區域爆發土石流，全鎮有3200戶住家淹水，蘇澳歷經嚴重水患，承蒙各界鼎力援助，適逢災後復原時刻，更需要互助扶持的正能量，支持蘇澳鎮民繼續前行。

蘇澳鎮公所及慈濟基金會為匯聚正能量及眾人善念，6日下午在蘇澳海事舉辦「戒慎虔誠弭災難」祈福會，以「一善破千災，讓愛傳出去」作為活動主軸，邀請大家一起為地方祈福。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳災後復原獲得各地志工群鼎力相助，眾多善行義舉匯聚，讓在地鄉親備感溫暖，也彰顯出台灣人彌足珍貴的互助互愛精神。

蘇澳鎮公所攜手慈濟舉辦的祈福會，訂於6日下午2點在蘇澳海事舉行。（圖由蘇澳鎮公所提供）

