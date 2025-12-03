國際身障者日澎湖今舉行「與天使有約」活動 明年中加辦1場

澎湖縣長陳光復在國際身障日，頒獎表揚大小天使。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府慶祝「國際身心障礙者日」，今（3）日在西衛農漁民活動中心舉辦「與天使有約」活動，縣長陳光復出席與天使們同歡，並表揚多位在助人、學習、運動與服務領域表現優異的天使學員，現場溫馨感人。陳光復也宣布，明年年中將再加辦一場「與天使有約」活動，邀請所有天使們再次相聚，共度幸福時光。

陳光復表示，每年12月3日是「國際身心障礙者日」，看到大小天使們齊聚一堂、笑容滿面，是讓人最動容的畫面。感謝所有「大天使」的長期陪伴，用心協助小天使們跨越挑戰、自在生活。今年國際身障日的主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」。希望透過活動讓更多民眾理解身心障礙朋友的需求，多一分同理心、多一分理解，使每位天使都能安心生活、勇敢成長。

活動中慢飛天使-集愛工坊、身障服務協會-幸福小站、身障服務協會-心晴會所、心路基金會-樂朋家園、照顧服務協會（布建站）、照顧服務協會（魔豆手作工坊）、照顧服務協會（魔豆小舖庇護工場）、惠民啟智中心、馬公國小、湖西國中，也特別致贈感恩禮給澎湖縣政府。

獲獎學員，努力向上獎：陳詩婷、洪庭萱、林育奾、陳思敏、方雅薇、蔡佳玲、呂秋芬；熱心助人獎：林順發、陳亦良、蔡明伶、呂韻璇、林志和、邱韻穎；拓展能力獎：王瑜瑧、莊啟源、顏進登、楊家興；人氣明星獎：許閔森、陳心晏、汪許秀美；運動健將獎：孫睦森、許義傑；服務班級獎：陳威錡、廖致剛、謝合慧、許明寧。

今年國際身障日與天使有約，澎湖縣長陳光復允諾明年再加辦一場。（澎湖縣政府提供）

