看得見的關懷！ 南投縣獲贈先進眼科檢查設備

國際獅子會300A1區，3日捐贈全自動眼壓機等眼科檢查設備給南投縣政府。（南投縣政府提供）

南投縣偏鄉醫療資源缺乏，國際獅子會300A1區今（3日）捐贈一批先進眼科檢查設備給南投縣，包括數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光儀、全自動眼壓機及全自動眼底攝影儀等專業眼科儀器，未來將配置到醫療資源較薄弱的鄉鎮衛生所，讓民眾就近享有高品質眼科檢查。

南投縣副縣長王瑞德，今下午代表縣府接受國際獅子會300A1區總監孟淑芬等人捐贈該批眼科儀器，王瑞德致詞表示，縣府這些年來在水里設立24小時急救站、在仁愛推動牙科定期駐診，以及在國姓設置物理治療所、埔里設置心理衛生中心等，都已有顯著成果，但眼科專業儀器有待加強，隨著長輩年紀增加，視力退化，更想看清楚美麗的山水，國際獅子會此次捐贈的眼科儀器，都是非常先進的設備，對保障鄉親眼部健康極為重要，真正是「看得見的關懷！」。

請繼續往下閱讀...

縣府衛生局表示，這批儀器將提供給需要的鄉鎮，讓醫療溫暖深入每一個角落，縣府未來也持續與國際獅子會等民間團體合作，逐步縮減城鄉醫療差距。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法