錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

對有學生遭冒用身分放棄報到，台大說，已精進機制，採多重認證機制才能完成程序。（資料照）

國立暨南國際大學陳姓學生今年考上台灣大學光電所，網路完成報到後卻又被改成「放棄報到」，警方追查發現是好友兼室友駱姓同學搞鬼。對此，駱生坦承犯罪，聲稱得知陳生考上台大後「心生嫉妒」才下手。

陳生今年3月獲台大錄取，也成功完成報到手續，還找好想加入的實驗室，沒想到在6月卻發現自己「被放棄報到」，他立刻報警處理，此事也引發討論。校方當時先讓陳生入校就讀，同時強調沒有遭駭客入侵。

請繼續往下閱讀...

警方循線調查，發現是陳生的駱姓同學所為，透過偷拍陳生的身分證資料，再進入系統變更報到紀錄，不過後續雙方已經達成和解，履行條件完畢，駱姓同學獲得緩起訴處分1年，且須上法治教育課程。

根據《鏡新聞》報導 ，駱姓學生是陳生的同學，也是好友兼室友，他坦承自己得知陳生考取台大後心生嫉妒，犯下此案。

駱男在檢方偵辦期間，已與陳姓同學達成和解，並履行和解條件完畢，陳生也同意檢察官作出緩起訴處分。駱男獲緩起訴處分1年，期間必須上一次法治教育課程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法