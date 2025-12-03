為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    個資風波延燒！ 台灣酷澎官網曝「提供第三方包含中國」 網驚：不敢用了

    2025/12/03 16:49 即時新聞／綜合報導
    南韓電商酷澎3370萬名用戶個資疑被中國員工外洩，執行長朴大俊接受媒體採訪並公開道歉。（路透）

    南韓電商酷澎3370萬名用戶個資疑被中國員工外洩，執行長朴大俊接受媒體採訪並公開道歉。（路透）

    南韓最大電商酷澎（Coupang）驚傳3370萬名用戶個資遭外洩，外洩規模相當於每四名韓國成年人中就有三人受影響，震撼南韓科技與零售產業。據韓媒報導，該事件疑涉及中國籍員工不當取得資料，外洩內容包含姓名、電話、地址、電郵與購物紀錄，引發個資保護與詐騙風險疑慮。

    台灣是否受波及也成為焦點，數位發展部今（3）日在「資安高風險APP」記者會上回應，我方於11月底已掌握韓國外洩事件並立即透過管道向酷澎詢問。酷澎向台灣主管機關回報，本次外洩集中於南韓境內，受影響資料僅限當地用戶，目前沒有跡象顯示台灣用戶個資外洩。

    但相關疑慮仍在延燒，近日有網友發現台灣酷澎官網的顧客隱私權政策通知 載明：為達成特定蒐集目的或配合法規，酷澎在部分情況下會將資料儲存或提供予第三方，其中包含位於中國的關係企業。文件更指出，基於系統開發與維護目的，部分無法直接識別個人身分的數據（如會員代碼、訂單號碼、發票號碼、PCID）可能透過安全網路傳輸至中國，並會在完成目的後刪除。

    相關內容曝光後讓不少台灣網友憂心大增，紛紛留言表示：「中資『相對便宜』，一個原因是養套殺，另一個原因是個資跟大數據資料比大家想像的更有價值」、「同樣是韓國公司的三星也會做一樣的事情」、「魔鬼藏在隱私權政策裡」、「平台好多問題，不是訂閱出問題就是假貨，現在還有個資，只能說勸刪」、「這種靠低價搶佔市占率的我都不敢用」、「夭壽喔，不敢用了」、「便宜幾十元把你的個資賣給中國等於賣給全世界，值得嗎？」

    台灣酷澎官網「顧客隱私權政策通知」載明，會員編號、訂單號碼、發票號碼等資料，可能會傳輸至在中國的關係企業。（擷取自酷澎官網）

    台灣酷澎官網「顧客隱私權政策通知」載明，會員編號、訂單號碼、發票號碼等資料，可能會傳輸至在中國的關係企業。（擷取自酷澎官網）

