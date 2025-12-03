北市去年14歲以下自殺通報近4千人次 議員籲千人以上國小應常駐心理師

台北市議員許淑華近日指出，10年間台北市孩子因校園學生問題自殺率提升7倍，籲研議針對北市超過千位學生以上小學，應配置一名常駐心理諮商師，進駐學校輔導室協助輔導之業務。其餘121所小學補助心理諮商師之費用。（記者方賓照攝）

台北市議員許淑華近日指出，10年間台北市孩子因校園學生問題自殺率提升7倍，而她過往即要求1000人以上國小需進駐一名心理師。然而，台北市教育局後採用校方主動申請補助方式，非主動派駐心理師進校園。她批評，教育局簡直消極處理，沒有完全落實。教育局則回應，對55班以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師。

許淑華表示，根據衛福部自殺通報統計，台北市14歲以下每年通報自殺人次、占率持續攀升，自106年的403人次提高到113年3998人次，佔率則從106年1.3提升至113年的7.9。她認為，教育系統保護傘失靈，需要談心的孩子根本沒有被接住。

教育局說，台北市高度重視國小學生心理健康，依法建置專任輔導教師外，另同時結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助學校所需經費。另113學年度將情緒教育融入正式課程與議題教學，並持續推動社會情緒學習及教案研發，強化學童情緒調適與心理韌性。

許淑華建議，研議針對北市超過1000位學生以上之18所小學，應配置一名常駐心理諮商師，進駐學校輔導室協助輔導之業務。其餘121所小學因應學校之需求，補助心理諮商師之費用。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

