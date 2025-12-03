LINE Pay Money上線災情頻傳！網友砲轟聲浪不斷

全新電子支付「LINE Pay Money」今上線，卻讓民眾抱怨連連。（業者提供）

LINE Pay旗下全新電子支付服務「LINE Pay Money」，在今（3日）下午3點正式上線，不過，在開放後旋即出現許多問題，讓民眾紛紛上網抱怨。

LINE Pay Money上線後提供多重優惠，包括開通帳戶最高抽LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券、前100萬名完成開通、轉帳、付款功能體驗的會員，可獲保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay Money在開放使用後，連帶使得網路論壇PTT的MobilePay（行動支付）板進入熱門看板前排，不過許多人都在抱怨出現問題，例如開啟APP後當機不能登入、無法進行信用卡、銀行驗證等情況。

實際使用時，可以發現在LINE Pay Money若想以銀行帳戶驗證或綁定新帳戶，在選擇銀行時會出現「查無資料」，無法進行下一步；另外，在LINE Pay Money可用原本已綁定在LINE Pay的信用卡驗證，但無論使用哪張都會顯示失敗。

MobilePay板目前充滿了抱怨聲浪，批評LINE Pay Money系統大爆炸，完全是不堪一擊；還有人痛罵「爛死了，帳號根本沒辦法綁，點數還只抽到2點」、「卡死在驗證，一直鬼打牆」、「壓力測試失敗」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法