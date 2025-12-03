為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LINE Pay Money上線災情頻傳！網友砲轟聲浪不斷

    2025/12/03 16:23 即時新聞／綜合報導
    全新電子支付「LINE Pay Money」今上線，卻讓民眾抱怨連連。（業者提供）

    全新電子支付「LINE Pay Money」今上線，卻讓民眾抱怨連連。（業者提供）

    LINE Pay旗下全新電子支付服務「LINE Pay Money」，在今（3日）下午3點正式上線，不過，在開放後旋即出現許多問題，讓民眾紛紛上網抱怨。

    LINE Pay Money上線後提供多重優惠，包括開通帳戶最高抽LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券、前100萬名完成開通、轉帳、付款功能體驗的會員，可獲保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

    LINE Pay Money在開放使用後，連帶使得網路論壇PTT的MobilePay（行動支付）板進入熱門看板前排，不過許多人都在抱怨出現問題，例如開啟APP後當機不能登入、無法進行信用卡、銀行驗證等情況。

    實際使用時，可以發現在LINE Pay Money若想以銀行帳戶驗證或綁定新帳戶，在選擇銀行時會出現「查無資料」，無法進行下一步；另外，在LINE Pay Money可用原本已綁定在LINE Pay的信用卡驗證，但無論使用哪張都會顯示失敗。

    MobilePay板目前充滿了抱怨聲浪，批評LINE Pay Money系統大爆炸，完全是不堪一擊；還有人痛罵「爛死了，帳號根本沒辦法綁，點數還只抽到2點」、「卡死在驗證，一直鬼打牆」、「壓力測試失敗」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播