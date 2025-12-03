基隆河油污染》國光客運保修廠涉偷排廢水 環境部：最重可罰600萬

基隆河八堵抽水站遭油污污染，經查為水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，基隆市環保局當場依法告發並令相關作業停工。（基隆市政府環保局提供）

基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水；環境部今日表示，經查為水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，涉重大違規，由環保局當場依法告發並令相關作業停工，將開罰6萬至600萬罰鍰，此外，也已鎖定其他疑似污染源，目前正蒐證中。

環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且廠內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條，由環保局當場依法告發，並令相關作業停工。

請繼續往下閱讀...

環境部水質保護司長王嶽斌表示，經查該廠未經許可排放洗車及維修廢污水，推估每日排放約20至30噸，當稽查發現有排放事實時，環保局便當場依法告發，並令相關作業停工，環保局將依水污法54條開罰6萬至600萬罰鍰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法