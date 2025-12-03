環境部指油污污染基隆河 盛星保修公司澄清絕未外溢

基隆河水源區的盛星動力是國光和市公車的保修廠。（記者盧賢秀攝）

基隆河八堵抽水站遭油污染，影響基隆和新北汐止地區10多萬戶用水，保局追查污染源；環境部今天指出，水源區世界貨櫃的盛星動力公司（國光客運保修廠），未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，涉重大違規。不過盛星動力公司廠長王阿水指出，洗引擎有少量油污，但不會亂排放，沒有溢流出去，請環保單位查清楚。

環境部上午表示，12月1日會同基隆市環保局，查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，並指該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，由環保局當場依法告發並令相關作業停工。

請繼續往下閱讀...

王阿水表示，12月1日當天環保局到現場稽查，認為該公司的洗車機應設置廢水處理設施，在保修廠內有廢油貯油桶，因為容積超過200公升，沒有設置防溢堤，違反水污法開罰。

他表示，廠內有專門的回收污油，清洗引擎有少量油污，但都是少量的，不會排入排水溝，也不敢排出去，而且廠區已經將近20年，都沒有發生這樣的情況發生。至於廠內未設防溢堤，已經請總公司改善。

除了盛星動力公司之外，基隆市環保局也發現源遠路102巷大排有乳白色泡泡，確認是「正方倉儲」排放，環保局將依開罰，但初步判斷與11月27日基隆油污染無關。

基隆河水源區的盛星動力是國光和市公車的保修廠。（記者盧賢秀攝）

盛星公司的儲油槽未設防溢堤。（記者盧賢秀攝）

盛星公司洗車場設備未取得排放許可證，違反水污法。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法