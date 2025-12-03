為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遠眺太平洋絕美之境重現！ 立霧山明天重新開放

    2025/12/03 16:20 記者游太郎／花蓮報導
    從立霧山上遠眺太平洋，是太魯閣園區內的熱門景點。（太管處提供）

    去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。

    太管處指出，隨著同禮部落林道修復完成，地處立霧溪與砂卡礑溪分水嶺上的立霧山登山步道，經修復後明天將重新整理開放。立霧山標高1274公尺，是臺灣小百岳之一。山體幾乎全由堅硬的大理岩構成，山勢峻峭、因其非凡的景觀，極受山友關注，稜線上的展望極佳，可遠眺山腳下的太平洋、立霧溪、依山臨溪的散居部落及河口台地的都市群居等絕美景致。

    立霧山步道位於機具無法到達的區域，一年多來由最熟悉環境的在地部落族人完成修復，展現「自己部落道路自己修」的精神。因0403地震仍在山林大地留下變動的痕跡，太管處也特別提醒山友，步道部分路段，需行經塊石區，或高差較大，請山友注意依指示布條引導行進，勿進入危險區域。

    太管處表示，歡迎山友在開放後，重新走訪太魯閣的山林，一同感受部落重生的力量，並親身體驗立霧山令人屏息的山海景觀。

