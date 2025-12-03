為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇澳煙波泡水車首次調解會 業者10天內提新慰問補償方案

    2025/12/03 15:46 記者王峻祺／宜蘭報導
    受災車主抱著消保官王雅琳準備的「吉祥平安」橘子及蘋果福袋，向消保官擁抱致謝。（記者王峻祺攝）

    受災車主抱著消保官王雅琳準備的「吉祥平安」橘子及蘋果福袋，向消保官擁抱致謝。（記者王峻祺攝）

    煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室停車場淹水，造成32輛泡水車衍生爭議，車主自救會拒絕業者以車輛現值35％及慰問金1萬元的補償方案，宜蘭縣政府消保官王雅琳今天下午召開首次調解會，歷經2小時會議，初步達成共識，業者10天內將提新慰問補償方案。

    宜蘭縣政府針對蘇澳煙波與消費者消費糾紛召開調解會，消保官王雅琳、消基會秘書長陳雅萍律師及宜蘭律師公會理事長林恆毅律師協同調解，有23名車主到場，其中13人申請調解，飯店方也派出代表與會。

    王雅琳說，雙方協調後達成初步共識，業者須在12月13日前提出新具體和解方案與金額，若消費者接受可達成和解，無法接受則提訴訟，如果認為還有討論空間，縣府願意協助召開第2次調解會。

    受災車主邱先生說，拒絕業者現有方案，車輛仍可使用5至10年，具一定剩餘價值，但飯店未採用「市價」計算，導致估算出來的金額極低，就連買摩托車都不夠，雖然協商未有具體內容，但「並未破局」，感謝消保官王雅琳積極協助，現場氣氛祥和，已談出一個初步大方向。

    煙波回應，每台車1萬元慰問金，以及依定率遞減法計算後，由公司提供車輛現值35％作為補償補償方案，未獲車主接受，飯店將回去重新研議，擬提高相關金額，會「往這個方向努力」，預計10天內提出新方案，盡最大誠意承擔該負的責任。

    由於許多車主遠從台南、雲林搭車或借車，來到宜蘭參加調解會，消保官王雅琳不捨眾人舟車勞頓，自掏腰包為每人準備一份裝有象徵「吉祥平安」的橘子及蘋果福袋，讓申請人相當感動，會後紛紛給予她一個大擁抱，感謝在她的主持調解下，讓大家安心又放心，相信會有好的進展。

    宜蘭縣府針對蘇澳煙波與消費者消費糾紛召開調解會，現場有23名受災車主到場，其中13人主動申請協調，飯店方也派出代表與會。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣府針對蘇澳煙波與消費者消費糾紛召開調解會，現場有23名受災車主到場，其中13人主動申請協調，飯店方也派出代表與會。（記者王峻祺攝）

    針對蘇澳蘇澳煙波淹水，宜蘭縣政府消保官王雅琳召開首次調解會，歷經2小時會議後，初步達成共識，業者10天內將提新慰問補償方案。（記者王峻祺攝）

    針對蘇澳蘇澳煙波淹水，宜蘭縣政府消保官王雅琳召開首次調解會，歷經2小時會議後，初步達成共識，業者10天內將提新慰問補償方案。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播