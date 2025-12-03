頭份中華路Y字路口將重整 官方背書「往自強路、中華路免打方向燈」

頭份中華路南下中華、自強路口的Y字路口，交通紊亂。地方民代再度邀相關單位會勘，增設路面及牌面標示導引，另也獲縣府交通工務處認同、公路局背書該路口南行中華路、自強路皆屬於順行，不用打方向燈。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府改善國道一號頭份交流道周邊中華路段交通，將中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路，但仍有不少用路人「不清楚」怎麼走？路口停等致車流回堵。地方民代再度邀相關單位會勘，增設路面及牌面標示導引，另也獲縣府交通工務處認同、公路局背書該路口南行中華路、自強路皆屬於順行，不用打方向燈。

頭份中華路南下接自強路、中華路路口車道牌面不清楚，導致許多車流混亂，民怨沸騰。縣議員陳光軒、曾玟學多次辦理會勘、協調，但改善方案一直不理想，2人要求再提方案，並邀頭份市民代表周訓宇，與公路局中區養護工程分局苗栗工務段、縣府交通工務處及頭份警察分局等相關單位人員昨日會商。

交通工務處指出，縣府配套讓分向更明確，規畫Y路口中華路南向停止線前，畫設槽化帶區隔，中華路、自強路各一組專用號誌，取代目前一組紅、黃、綠及右轉箭頭號誌，並新增牌面指示，提供用路人參考分辨清楚。

此外，因Y字路口緣故，該路南下接中華路或自強路都並非筆直動線，是稍微有點偏，不少用路人因此被檢舉「轉彎未打方向燈」，陳光軒也提出頭份市永貞路南接台13線、台1線Y字路口的苗栗地院判例，爭取該路口無論南行往自強路、中華路應都算直行，不需要打方向燈，獲交工處認同及苗栗工務段背書，表示續走中華路或自強路，都不用打方向燈，並函文警方執法參考。

會商討論改善作為。（圖由陳光軒提供）

