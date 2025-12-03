嘉縣忠和國小攜手國北教大 偏鄉推動智慧車計畫

學生程式設計後測試車子自動運作狀況。（忠和國小提供）

嘉義縣水上鄉忠和國小12月6日將舉辦82週年校慶，最近校慶系列活動，與國立台北教育大學攜手合作推動「智慧車計畫」活動，內容涵蓋程式設計、機械組裝、感應器應用等STEAM教育面向，讓偏鄉孩子能夠學習具前瞻性的現代科技知識。

國北教大團隊考量嘉義在地特色與教學需求，運用教育理論與創新教學方法，設計智慧車相關課程，由資訊科學系特聘教授兼副校長劉遠楨帶隊，讓忠和國小四到六年級共20位學生參與智慧車組裝與操作，激發創意思維與解決問題的能力，建立自學良好基礎。

忠和國小校長連國欽說，感謝國北教大南下嘉義為偏鄉學校帶來優質學習機會，期盼未來能有更多合作機會，縮短城鄉教育差距；學校主任盧貝怡分享，國北教大團隊帶來的智慧車課程很實用，看到孩子專注操作，成功讓車子動起來時眼睛發亮，真的很感動。

參加活動的學生康井慈說，課程可以動手實作，學習程式設計、機械組裝及使用感應器，雖然有時候寫程式會遇到錯誤（Bug），但與夥伴投入找出問題、修正錯誤，很有成就感；學生蘇曉恩說，智慧車課程有趣實用，學習到現代科技趨勢，也激發創意思維。

連國欽說，國北教大在教育創新領域具領導地位，感謝支持偏鄉教育，為忠和師生帶來科技學習機會，將持續爭取各項教育資源，與國北教大等優質學校建立長期合作關係，為師生創造更豐富的學習環境，讓偏鄉孩子也能擁有公平的教育機會。

校長連國欽（後中）頒獎表揚表現優異學生。（忠和國小提供）

營隊老師指導學生程式設計。（忠和國小提供）

