為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣忠和國小攜手國北教大 偏鄉推動智慧車計畫

    2025/12/03 15:32 記者林宜樟／嘉義報導
    學生程式設計後測試車子自動運作狀況。（忠和國小提供）

    學生程式設計後測試車子自動運作狀況。（忠和國小提供）

    嘉義縣水上鄉忠和國小12月6日將舉辦82週年校慶，最近校慶系列活動，與國立台北教育大學攜手合作推動「智慧車計畫」活動，內容涵蓋程式設計、機械組裝、感應器應用等STEAM教育面向，讓偏鄉孩子能夠學習具前瞻性的現代科技知識。

    國北教大團隊考量嘉義在地特色與教學需求，運用教育理論與創新教學方法，設計智慧車相關課程，由資訊科學系特聘教授兼副校長劉遠楨帶隊，讓忠和國小四到六年級共20位學生參與智慧車組裝與操作，激發創意思維與解決問題的能力，建立自學良好基礎。

    忠和國小校長連國欽說，感謝國北教大南下嘉義為偏鄉學校帶來優質學習機會，期盼未來能有更多合作機會，縮短城鄉教育差距；學校主任盧貝怡分享，國北教大團隊帶來的智慧車課程很實用，看到孩子專注操作，成功讓車子動起來時眼睛發亮，真的很感動。

    參加活動的學生康井慈說，課程可以動手實作，學習程式設計、機械組裝及使用感應器，雖然有時候寫程式會遇到錯誤（Bug），但與夥伴投入找出問題、修正錯誤，很有成就感；學生蘇曉恩說，智慧車課程有趣實用，學習到現代科技趨勢，也激發創意思維。

    連國欽說，國北教大在教育創新領域具領導地位，感謝支持偏鄉教育，為忠和師生帶來科技學習機會，將持續爭取各項教育資源，與國北教大等優質學校建立長期合作關係，為師生創造更豐富的學習環境，讓偏鄉孩子也能擁有公平的教育機會。

    校長連國欽（後中）頒獎表揚表現優異學生。（忠和國小提供）

    校長連國欽（後中）頒獎表揚表現優異學生。（忠和國小提供）

    營隊老師指導學生程式設計。（忠和國小提供）

    營隊老師指導學生程式設計。（忠和國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播