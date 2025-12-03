「初魚」爆歧視爭議！漸凍人用餐遭收2倍價 北市消保官說話了

台北知名高級餐廳「初魚」遭控向身障者收取「障礙稅」掀起爭議。（翻攝初魚臉書粉專）

台北知名高級餐廳「初魚」遭控向身障者收取「障礙稅」掀起爭議，罹患漸凍症的胡先生表示，訂位時被要求因電動代步車占空間，一行3人「需付4人低消」，初魚表示，由於新光三越A9分店料理台前方位置受限，經溝通後民眾已接受前往空間較寬敞、動線更友善的初魚鐵板料亭民生店用餐。北市消保官今（3）日指出，餐飲業者以身障朋友「代步車體積」為由加收相關費用，除應於事前將相關消費資訊充分與正確揭示外，業者的要求也需符合合理、正當，並考量場地特殊性、額外成本支出等合理事由，較不易滋生爭議。

胡先生在社群平台發文表示，他有一對夫妻朋友，原本想請他到初魚鉄板料亭新光三越A9分店享用料理，一人費用大約2000元，但訂位時卻被告知，「電動輪椅使用者因多佔一個位置，必須自付2個人低消4千多元」，讓人覺得「錢可以花，但不尊重人不想吃」，事件曝光後讓大批網友深感不滿。

初魚也在1日回應，因初魚鉄板料亭新光三越A9分店的板前空間較為受限，加上胡先生所乘坐的電動代步車尺寸較大，因此在訂位階段向胡先生的訂位友人說明了動線與座位配置狀況，並提供協助使用百貨標準輪椅、調整座位方式，以及建議改至空間更寬敞之店別等多項協助，關於訂金與人數的說明，則為板前席位既有的低消制度，並非針對特定客人，實務上也會依顧客需求彈性協助調整。

針對該爭議事件，北市消保官林傳健指出，依消保法規定，企業經營者應明確告知定型化契約條款，企業經營者在定型化契約中所用的條款，應本平等互惠之原則，其條款如違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效；有疑義時，應為有利於消費者之解釋。

林傳健說，餐飲業者以身障朋友「代步車體積」為由加收相關費用，除應於事前將相關消費資訊充分與正確揭示外，就業者單方擬定的定型化契約條款仍須符合理性與正當性，例如考量場地特殊性、額外成本支出等合理事由，較不易滋生爭議。如肇生消費爭議，消費者可向各縣市提起申訴，以維護自身權益。

北市社會局也表示，為保障身心障礙者平等社會參與之機會，建議店家接待身心障礙者時，提供適當的個別化調整，如店內空間調整、座位安排或人員協助，以維護身心障礙者權益，並兼顧店家營業收入，共同落實「友善」及「平等」的共融原則。至於本次初魚訂位用餐事件，社會局將主動與店家聯繫以瞭解釐清案情，並持續加強宣導合理調整措施。

