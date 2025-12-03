為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際油價波動 5國籍航空調漲客運燃油附加費

    2025/12/03 15:26 記者蔡昀容／台北報導
    華航、長榮、星宇、立榮、華信航空公告，12月7日起調漲航空客運燃油附加費。航機示意圖。（記者吳亮儀攝）

    華航、長榮、星宇、立榮、華信航空公告，12月7日起調漲航空客運燃油附加費。航機示意圖。（記者吳亮儀攝）

    因應國際油價波動，5家國籍航空調漲航空客運燃油附加費。12月7日起，台灣出發行程，短程航線每航段調漲2.5美元（約台幣78元），收取20美元（約台幣626元）；長程航線每航段調漲6.5美元（約台幣203元），收取52美元（約台幣1628元）。

    機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

    依據中油12月公告的國際線航空燃油價格，華航、長榮、星宇、華信，每運送1名旅客，新增的燃油成本支出，長航線介於93.81至291.99美元（台幣2937元至9143元），短航線介於23.72至48.86美元（台幣742元至1530元）。

    華航、長榮、星宇、立榮、華信航空日前公告，針對台灣地區出發行程收取的航空客運燃油附加費，12月7日起短程線（包含香港航線）每航段從17.5美元（折合台幣約548元）調升至20美元（約台幣626元）；長程線每航段從45.5美元（折合台幣約1424元）調升至52美元（約台幣1628元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播