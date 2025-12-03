國際油價波動 5國籍航空調漲客運燃油附加費

華航、長榮、星宇、立榮、華信航空公告，12月7日起調漲航空客運燃油附加費。航機示意圖。（記者吳亮儀攝）

因應國際油價波動，5家國籍航空調漲航空客運燃油附加費。12月7日起，台灣出發行程，短程航線每航段調漲2.5美元（約台幣78元），收取20美元（約台幣626元）；長程航線每航段調漲6.5美元（約台幣203元），收取52美元（約台幣1628元）。

機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

請繼續往下閱讀...

依據中油12月公告的國際線航空燃油價格，華航、長榮、星宇、華信，每運送1名旅客，新增的燃油成本支出，長航線介於93.81至291.99美元（台幣2937元至9143元），短航線介於23.72至48.86美元（台幣742元至1530元）。

華航、長榮、星宇、立榮、華信航空日前公告，針對台灣地區出發行程收取的航空客運燃油附加費，12月7日起短程線（包含香港航線）每航段從17.5美元（折合台幣約548元）調升至20美元（約台幣626元）；長程線每航段從45.5美元（折合台幣約1424元）調升至52美元（約台幣1628元）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法