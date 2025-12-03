為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文澳國小木球隊將赴台中參賽 馬公市長贈專屬POLO衫打氣

    2025/12/03 15:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市公所致贈文澳國小木球隊制服，希望在全國大賽大放異彩。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠今（3）日前往文澳國小，致贈木球隊全體隊員專屬POLO衫，為即將於12月5日至7日前往台中市北屯木球場參加「全國小學生暨中小學教師木球錦標賽」的師生加油打氣。學生們換上嶄新隊服後整齊合影，展現團隊凝聚力與自信神采，為挑戰全國舞台做好準備。

    黃健忠表示，木球運動源自台灣，講求專注與節奏，是一項能培養耐心與禮儀的優質運動。文澳國小木球隊長年以穩健實力在各項比賽中屢創佳績，不僅展現師生努力成果，也象徵馬公校園體育扎根的力量。他強調，雖然教育業務屬縣層統籌，但市公所始終樂見基層校園蓬勃發展，將持續在環境維護、校園安全及學童活動支持上提供協助，讓孩子能安心成長、專注學習。

    文澳國小校長洪宏賢表示，感謝市公所長期對學校體育發展的關懷與支持。學校在有限資源下，仍堅持培養學生在木球運動上的穩定表現，近年來在各項縣內賽事屢奪佳績。學生能代表地方出賽，對師生與社區而言都是莫大榮耀，特別致贈感謝狀，以表心意。

    文澳國小木球隊教練吳長達指出，隊員們自暑假起即積極備戰，不論在擊球節奏、球感控制或團隊默契上都持續進步。感謝家長與學校的後勤支持，讓學生能無後顧之憂投入訓練，也期盼在此次全國賽中發揮最佳狀態，為馬公爭光。活動最後，學生們穿上整齊的新隊服合影留念，臉上洋溢著自信與期待。

    文澳國小致贈馬公市長黃健忠感謝狀，感謝支持木球隊。（馬公市公所提供）

