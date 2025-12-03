她抱怨「11點退房」超不人道掀6萬人共鳴 房務人員親吐背後真相

飯店示意圖。（資料照）

不少人旅行喜歡在飯店睡到自然醒，但台灣普遍採行下午3點入住、隔日上午11點前退房，常讓旅客覺得休息時間被壓縮。就有民眾抱怨直呼「11點退房很不人道」，意外掀起超過數萬名網友共鳴，也引來飯店從業者現身解釋背後原因。

該名網友1日在Threads 發文表示，「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎？」這篇貼文目前已收獲6萬人按讚，大批網友紛紛留言贊同：「3點入住，11點退房，超級不懂」、「找到能12點退房的飯店都很開心」、「12點的都非常加分，早餐可以變早午餐的飯店更加分加到爆」、「日本10點.....」、「我根本起不來」。

討論區中也出現房務人員跳出來分享第一線工作現況。一名自稱房務的網友指出，許多規定並非基層人員或消費者能決定，打掃流程本就繁重，旅客若能配合一些小地方，對雙方都更省時省力。他舉例，包括退房時「不要折棉被」、垃圾集中、不將毛巾丟進裝滿水的浴缸、勿在陽台抽菸等，否則都會增加清潔時間，延後房間交付。

他也補充，一位房務一天可能要扛13間房，每間房至少30分鐘清掃時間，若遇到大坪數或使用狀況混亂，時間更是倍增；續住客房雖較快，但要維持整體品質仍十分吃力。他坦言，外界常說「多請人就好」，但房務屬體力活，招募不易。若縮短整理時間，就得減少可販售房量，等於犧牲入住率，對業者而言仍是兩難。

