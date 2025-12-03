二殯回饋金確定擴大發放 法條列各里或距離有歧義暫擱

台北市議會法規委員會今開會修正《殯葬回饋條例》，進入逐條審查，確定將會從原先半徑1公里擴大回饋金範圍至1.2公里，預計納入信義區黎順里、雙和里、惠安里以及文山區萬盛里、興邦里等5里。（記者蔡愷恆攝）

由於北市第一殯儀館去年拆除，量能轉移至第二殯儀館，也稱懷愛館，是否擴大懷愛館周邊回饋金引地方關注。台北市議會法規委員會今（3）開會修正《殯葬回饋條例》，進入逐條審查，確定將會從原先半徑1公里擴大回饋金範圍至1.2公里，預計納入信義區黎順里、雙和里、惠安里以及文山區萬盛里、興邦里等5里。然而，議員林亮君對於修正後第3條條文列舉各里，而非明確寫出擴大半徑數字有疑慮，表示若里界調整，將會導致後續發放問題。議員秦慧珠認為，現在列舉各里是可行方式；第一召集人吳世正說，距離僅是「參考」，不是依據。法務局長連堂凱說明，目前版本無爭議，以文字精簡為主要考量。最終委員會討論無果，決議暫擱。

林亮君問，市府當初為何以列舉各里形式呈現法條，而非以距離作為標準寫入自治條例？是否有特殊考量？她指出，評估標準若是以圓心輻射範圍計算受到影響，沒有解釋恐會造成許多問題，應該解釋清楚。她補充，由於污水處理廠回饋範圍即有清楚在自治條例中寫明是以9倍、25倍等輻射範圍訂定回饋金，想了解是否關於《殯葬條例》1.2公里納入法條是否有可行性？她也請衛公處說明污水處理廠自治條例劃定原則。

吳世正則說，公尺不是依據，僅是給大家參考用。而畫1公里、畫1.2公里，會被質疑為何不是9百公尺或是1.1公里，標準一訂定，一定會有弔詭、令人質疑的存在，「其實跟距離沒有必然關係。」且將數字寫進條文會引起爭議，應尊重行政單位行政權。吳世正認為，不同回饋單位與規則有不同時空背景與環境，不應將鄰避設施規定混為一談，相互比較。吳世正更請衛公處不用回答，遭林亮君批評召集人封殺委員發言權。

連堂凱回覆，這件事情涉及之前法規會沿革，當初決定不寫1公里，而現在立法理由已經有寫到，會列在旁邊說明欄，也會納入整部法令資料，在執行上不會有爭議或是困難。如果寫入1.2公里，跟現行法條沒有差別，以文字簡略來說，現行版本即可。

議員陳賢蔚指出，將來若有里界變化，現在直接將里納入法條，屆時要再調整則會有諸多問題產生。議員顏若芳也同意，說應將「遊戲規則」定清楚，也就是規定範圍納入法條，再於說明事項補充是哪幾個里才合理。

議員詹為元表示，台中市自治條例是直接寫里，但新北是明確寫出數字範圍，認為放不放入都不影響現在立法態度。

議員侯漢廷提出，在法條中寫「半徑一定範圍內里」即可，寫入1.2公里，會讓民眾「比較容易找麻煩。」議員秦慧珠卻反駁，認為不明確的用語不得入法，且將來里界調整，或是推翻以圓心1.2公里為標準的法條，「那也是未來議員的權責，跟我們沒有關係。」並說若直接寫1.2公里，等於是把法案綁死，將來也沒辦法調整。

