    首頁 > 生活

    茂林「蝶」麵包飛舞高市議會 議長市長助攻半天賣光光

    2025/12/03 14:58 記者王榮祥／高雄報導
    茂林「蝶」麵包進駐高市議會人氣高。（原民會提供）

    茂林「蝶」麵包進駐高市議會人氣高。（原民會提供）

    高雄茂林區原鄉手作麵包今首度進駐高市議會，議長康裕成與原民會主委阿布斯攜手推廣，市長陳其邁也聞香而來，半天賣光光。

    議會介紹來自茂林區茂林里的蝶。Svongvong手感烘焙，Svongvong是茂林魯凱語蝴蝶的意思，老闆是40歲魯凱族人陳彥君，在聖誕節前帶來原民風味手工麵包分享高市議會。

    原民會說明，陳彥君投入烘焙領域逾12年，致力把部落傳統食材與現代麵包技術結合，研發多款獨具創意與文化記憶的特色麵包；今年推出「原味聖誕禮盒」，將節慶氛圍融入部落風味，包括洛神花小歐包、北海道牛奶貝果和月桃乳酪貝果，打造屬於茂林的聖誕味。

    陳彥君表示，能在議會分享部落食材與作品，是非常特別且驕傲的事，希望大家品嚐麵包同時，也能看見部落小農的努力與文化的價值，歡迎走進茂林、支持在地產業。

    原鄉麵包香氣和美味都讓議長康裕成大力喊讚，形容麵包不僅好吃，還融入茂林特色，更重要的是原鄉青年回鄉創業精神相當難得；市長陳其邁也在總質詢後聞香而至，肯定蝶麵包以文化驅動創意、以在地食材帶動產業升級，是最好典範。

    茂林「蝶」麵包飛舞高市議會，議長康裕成、市長陳其邁助攻，半天賣光光。（原民會提供）

    茂林「蝶」麵包飛舞高市議會，議長康裕成、市長陳其邁助攻，半天賣光光。（原民會提供）

    茂林「蝶」麵包進駐高市議會，買氣熱絡。（原民會提供）

    茂林「蝶」麵包進駐高市議會，買氣熱絡。（原民會提供）

    議長康裕成與原民議員全力替茂林蝶麵包代言。（原民會提供）

    議長康裕成與原民議員全力替茂林蝶麵包代言。（原民會提供）

    圖
    圖
