為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北八里行政中心亮燈 「八里三珍」Q版花燈成人氣打卡點

    2025/12/03 14:52 記者黃政嘉／新北報導
    八里聖誕幸福光園的「八里三珍」Q版花燈，包含文旦、柑橘、黃金筍造型，成為熱門打卡景點。（圖由八里區公所提供）

    八里聖誕幸福光園的「八里三珍」Q版花燈，包含文旦、柑橘、黃金筍造型，成為熱門打卡景點。（圖由八里區公所提供）

    「2025八里聖誕幸福光園」已在新北市八里區行政大樓前正式亮燈，為今年冬季揭開浪漫序幕，燈區將從每天傍晚5點至晚上10點亮燈，一路至明年1月15日，主燈巨型耶誕帽，還有「八里三珍」Q版花燈都成熱門打卡景點，昨天起開始有許多民眾紛紛拿起手機拍照、打卡，廣場洋溢耶誕氣息。

    八里區公所指出，八里行政園區燈區全面採用節能LED，行政中心前廣場布置雪花光影、燈條與立體裝置，白天與夜間景象截然不同，主燈巨型耶誕帽，另有降落八里的耶誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等亮點造景，還有以八里在地特色打造的「八里三珍」Q版花燈，包含文旦、柑橘、黃金筍造型，成為熱門打卡景點。

    八里區長林銚傑表示，八里耶誕燈飾已成冬季指標活動，今年結合在地文化及宗教團體，希望帶給市民一個能停下腳步、感受幸福的溫暖夜晚。他也感謝社區、教會與地方團隊的參與，讓八里在寒冬中更加溫暖。

    八里區公所也將於12月5日至14日在「新北市八里區公所、幸福八里」臉書粉專同步舉辦耶誕活動答題抽好禮活動，邀請市民參與。

    「2025八里聖誕幸福光園」於八里區行政大樓前登場，每天傍晚5點至晚上10點亮燈，一路至明年1月15日。（圖由八里區公所提供）

    「2025八里聖誕幸福光園」於八里區行政大樓前登場，每天傍晚5點至晚上10點亮燈，一路至明年1月15日。（圖由八里區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播