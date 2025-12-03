新北八里行政中心亮燈 「八里三珍」Q版花燈成人氣打卡點

八里聖誕幸福光園的「八里三珍」Q版花燈，包含文旦、柑橘、黃金筍造型，成為熱門打卡景點。（圖由八里區公所提供）

「2025八里聖誕幸福光園」已在新北市八里區行政大樓前正式亮燈，為今年冬季揭開浪漫序幕，燈區將從每天傍晚5點至晚上10點亮燈，一路至明年1月15日，主燈巨型耶誕帽，還有「八里三珍」Q版花燈都成熱門打卡景點，昨天起開始有許多民眾紛紛拿起手機拍照、打卡，廣場洋溢耶誕氣息。

八里區公所指出，八里行政園區燈區全面採用節能LED，行政中心前廣場布置雪花光影、燈條與立體裝置，白天與夜間景象截然不同，主燈巨型耶誕帽，另有降落八里的耶誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等亮點造景，還有以八里在地特色打造的「八里三珍」Q版花燈，包含文旦、柑橘、黃金筍造型，成為熱門打卡景點。

八里區長林銚傑表示，八里耶誕燈飾已成冬季指標活動，今年結合在地文化及宗教團體，希望帶給市民一個能停下腳步、感受幸福的溫暖夜晚。他也感謝社區、教會與地方團隊的參與，讓八里在寒冬中更加溫暖。

八里區公所也將於12月5日至14日在「新北市八里區公所、幸福八里」臉書粉專同步舉辦耶誕活動答題抽好禮活動，邀請市民參與。

「2025八里聖誕幸福光園」於八里區行政大樓前登場，每天傍晚5點至晚上10點亮燈，一路至明年1月15日。（圖由八里區公所提供）

