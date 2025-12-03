新北提3大青年政策主軸 助115萬青年接軌職場、國際

新北市青年局推出《新新常》膠囊小專場，自7月開始吸引許多年輕人參與。（圖由青年局提供）

新北市有115萬名青年，市府近年積極培育各類人才，推動各項創業與培力計畫，為符合時代潮流，青年局提出3大青年政策主軸，包括打造AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交，希望協助青年接軌職場、市場及國際社會。

新北市青年局長邱兆梅今天在市政會議報告指出，市府以「科技青年、藝文青年、社會青年」3大族群為核心，提供創業輔導、職涯發展、公共參與等多面向支持，翻轉過去服務青年的策略模式，改為投資青年，邀請青年運用創意服務城市，成為推動城市成長的重要力量。

邱兆梅表示，迎接AI浪潮，需要培育科技創新人才，青年局以「AI人才孵化器」為定位，全台首先開設AI課程，今年更開辦NVIDIA、AWS等國際大廠的官方認證證照課程，幫助青年接軌AI產業的最新趨勢與專業技能，迄今已協助370人取得國際證照。針對當前產業人才需求，在新北市青年局YouTube頻道推出免費線上課程，內容包含AI、數位工具、職場寫作課等。

另外，為鼓勵青年以創意活化城市角落，其中「青年再創．老店新妝」計畫翻轉响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義參藥行及WASHWISE聰明洗等5間在地店家。今年7月起在廟街街口推出《新新常》系列音樂活動，以多元風格的獨立音樂展演，邀請年輕人走進新莊。

新北市長侯友宜說，青年局開辦國際認證AI課程，近年透過老街改造、公開提案競賽，邀請年輕人參與新北市的更新。青年局不是補助青年，而是要賦能青年，一起創造新北市的未來，讓青年參與城市治理，打造1座讓年輕人願意留下來實現夢想的幸福城市。

