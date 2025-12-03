桃市營養午餐多支出1億元 市府：研議午餐廚餘去化

桃園團膳業者估算，廚餘去化增加的處理費用，每個學童每餐成本至少要提高3元才能支應。示意圖。（資料照）

中央1日宣布禁止廚餘養豬，轉型期1年，屆時各縣市學校營養午餐廚餘何去何從？桃園團膳業者估算，廚餘去化增加的處理費用，每個學童每餐成本至少要提高3元才能支應，桃園市實施學校營養午餐免費政策，屆時每年恐增加1億元預算，桃園市秘書長溫代欣表示，2027年可能就會有這筆經費的增加，除了向中央反映，也會跨局處研議營養午餐廚餘去化途徑。

桃市府今（3）日邀集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處召開視訊會議，除了農友反映黑毛豬產業衝擊，禁止廚餘餵養豬隻後，學校營養午餐廚餘去化也是一大問題，環保局長顏己喨表示，營養午餐廚餘不能用來養豬將以廢棄物處理，團膳業者估算每個學童每餐費用至少須增加3元才能支應，已與教育局及農業局討論如何因應。

請繼續往下閱讀...

他表示這並非桃園市才會面臨的問題，各縣市都會碰到，可能最快明年初、最慢明年底到2027年初會遇到，轉型期的1年養豬場還能協助消化，後年若沒人收受廚餘，只能走處理場或堆肥，桃園市提早將這個問題提出，也看中央是否補貼處理費，否則這筆費只能由家長或地方政府吸收，目前桃園市營養午餐廚餘每天約180噸。

教育局代表則表示，學校營養午餐廚餘量龐大，團膳業者也提到，即使加3元也不一定能符合成本，且桃園市採免費營養午餐政策，114學年度才剛調整3元至每餐51元，若每個學生再調漲3元，估計1年將增加1億元經費，很大可能需由市庫去承擔，目前營養午餐每年預算已達19億元，目前部分學校自有廚房也就是自辦營養午餐，廚餘是由清潔隊協助清運，未來其他學校是否也從此方向規劃；溫代欣表示，這部分將跨局處再研議。

