為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    離島有線電視收視費 澎湖、金門漲5元

    2025/12/03 14:27 記者蔡昀容／台北報導
    國家通訊傳播委員會（NCC）。（記者蔡昀容攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）。（記者蔡昀容攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天（3日）核准澎金馬所轄的澎湖、名城、祥通3家有線電視系統經營者2026年收視費用，澎湖公司、金門縣名城公司每戶每月基本頻道收視費用調升5元，分別是560元、590元，連江縣祥通公司收視費用未調升，維持540元。

    有線廣播電視法第44條規定，有線電視收視費由地方政府費率審議委員會審核；未設置費率審議委員會的地方政府，由中央主管機關代為審核。因此澎湖縣、金門縣與連江縣所轄3家有線電視系統經營者的收視費率，由NCC代行審核。

    NCC於11月17日召開審查會議，除邀請系統經營者到會說明，縣府代表及專家學者代表亦列席表示意見。今天經NCC第49次委員諮議會議討論，核准3家有線電視系統經營者明年度收視費用。

    NCC說明，這次費率審議就離島3家業者申報的2026年收視費用、所在不經濟地區經營環境、網路建設、收視服務品質、頻道規劃及財務（含財務結構、各項收入、成本）合理性等資料進行審核，並參採地方政府及專家學者代表意見與本國消費者物價指數等因素後，經綜合考量後核定費率，其中澎湖公司及名城公司每戶每月基本頻道收視費用分別是560及590元，祥通公司則維持與今年相同的收視費用540元。

    NCC表示，離島的有線電視系統經營者，營業區域地理天候與經營條件難與本島具備市場規模的系統經營者比擬，且受天然環境限制，設備維護不易，肯定其仍投入經營有線電視多元服務，期盼3家系統業者共同促進離島民眾收視權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播