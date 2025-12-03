紅外線相機監測揭密 山羌成「跨物種同框王」

山羌交配行為也見證棲地健全。（圖由嘉義林業分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署與國立嘉義大學生態與演化研究室合作，在嘉南地區設紅外線相機監測野生動物，今年1～8月拍攝逾45萬張相片。研究團隊發現有趣的行為模式，就是山羌不僅曝光頻率最高，而且是與其他動物共同出現的「同框王」，可說是名副其實的「社交王」。

嘉義分署自2015年起執行「野生動物長期監測系統」，於嘉南地區設置紅外線自動相機進行野生動物長期監測，今年起更增加至63台，由海拔2345公尺國有林地擴及到淺山平原及海岸林地區，掌握國土生態綠網軸帶內野生動物族群狀況及長期變化趨勢。今年1～8月共回收超過45萬張的紅外線相片，經判識確認有超過24種（類）哺乳動物，包含台灣黑熊、穿山甲、台灣水鹿、台灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種保育類動物。

研究團隊發現一項有趣的行為模式，在所有記錄到2種以上野生動物同時入鏡的畫面中，「山羌」出現的頻率最高，幾乎成為與其他動物共同出現的「同框王」。研究團隊指出，山羌這種高頻率的「社交」或「共域」現象，顯示山羌在生態環境具棲地利用狀況良好和食物鏈的穩定。

監測相片也捕捉到許多珍貴的動物行為細節，記錄了多種哺乳類與鳥類的親子互動、台灣水鹿洗泥浴、山羌交配、台灣野兔取食外來種蔓澤蘭等，有助於掌握數量變化、族群分布，提供保育策略執行與科學管理參考。

黃喉貂成群在山林間探索。（圖由嘉義林業分署提供）

山羌與長吻松鼠同時出現在鏡頭內，形成「大個子與小精靈」的友好同框。（圖由嘉義林業分署提供）

嘉義林業分署今年1～8月共拍攝超過45萬張紅外線影像，發現山羌高頻率與其他動物同框出鏡，圖為藍腹鷴與山羌。（圖由嘉義林業分署提供）

