政院明宣布禁用廚餘養豬政策 彭啓明：廚餘去化量能明年底跟上

日前國內首例非洲豬瘟疫情動盪全台，禍首直指「廚餘養豬」，政府擬全面禁止，規劃廚餘養豬將設一年落日條款。（資料照）

日前國內首例非洲豬瘟疫情動盪全台，禍首直指「廚餘養豬」，政府擬全面禁止，規劃廚餘養豬將設一年落日條款，但大量廚餘去化卻成問題；對此，環境部長彭啓明表示，廚餘去化量能應該能在明年底跟上，現在也確實是產業轉型時機，明日行政院將正式對外公布。

彭啓明今上午與青年豬農會面商討，隨後與農業部長陳駿季一同前往行政院，與行政院長卓榮泰開會，結束後出席環境部「114年環境教育認證績優表揚會」，並於會後接受媒體聯訪時指出，部分縣市廚餘去化量能不足，因此是以1年為緩衝期，作為全面禁用廚餘的最後期限，而部分縣市可以在1年甚至半年達到全面禁用廚餘的目標，如嘉義縣、屏東縣等。

請繼續往下閱讀...

彭啓明續指，過去廚餘6成都用於養豬，目前全面禁用廚餘養豬時，約有一半廚餘由焚化方式處理，新制上路後，將採焚化、掩埋、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等方式去化廚餘，因此環境部也將密切注意操作過程，是否產生戴奧辛或造成周遭空氣污染，同時也將增加生質能、黑水虻及堆肥等去化量能，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

彭啓明表示，新制對於家庭廚餘影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清運；而餐廳、團膳等事業廚餘未來廚餘去化將有成本，畢竟「環境更好一定要有代價」，環境部將攜手跨部會推動惜食減量，引導國人改變生活習慣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法