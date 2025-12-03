七卡山莊淨山 清出271公斤垃圾

七卡山莊淨山，今年清出271公斤垃圾。（圖由雪霸處提供）

自山林開放政策實施後，不少國人熱愛登山，根據雪霸國家公園管理處統計，轄下的七卡山莊每年約1萬3000人次入住，但不時發生遊客丟棄垃圾在七卡山莊周邊山坡下情形，雪霸處也於11月29、30日舉辦七卡行動日清理垃圾以及手作步道。雪霸處今天表示，共有50位熱心民眾及雪霸志工一起參與行動，清出七卡山莊周邊陳年垃圾約271公斤。

雪霸處指出，眾人於撿拾垃圾過程中發現年代久遠的垃圾，如「媽媽牌泰山快餐」的包裝紙、「古早綠皮的黑松汽水」的鋁罐等物件，彷彿從土裡翻出時光的痕跡，但不該永遠留在美麗的山林；雪霸處統計，七卡行動日共清出七卡山莊周邊69袋約271公斤的垃圾，包含玻璃瓶、廢電池、衣物、寶特瓶，以及大量已脆化的塑膠袋。

另外，雪山登山步道從登山口至七卡山莊路段石階鋪設已逾20年，雪霸處憂心步道旁的沖蝕溝越來越深，行動日也針對固定步道旁鬆動的泥土、回填與夯實沖蝕縫隙。

雪霸處也強調，活動雖已結束，但守護山林的行動並未停止，登山健行從減少一次性用品、遵守無痕山林守則讓山林變得更健康、更永續。

