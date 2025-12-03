新北表揚社福暨綜合類績優志工 社會局長李美珍：志工越做越健康

右起松齡志工許張和美、長益志工黃盟宗、福心志工廖林良玉。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局3日表揚社會福利類暨綜合類績優志工，金山區許張和美榮獲松齡志工獎，高齡84歲，在她55歲時因照顧癌末先生，同步被診斷出胃癌第一期，經手術治療後康復，這段與病魔搏鬥的經歷，讓她深刻體會生命的可貴，立志回饋社會，除擔任公所志工外，她亦參與學校、醫院、社區、宮廟及長青會等志工服務，她還登山、旅遊，充分展現樂齡人生，鼓勵大家當志工，快樂過好每一天。

今年獲獎的社會福利類暨綜合類績優志工包含21位65歲以上松齡志工、25位長益志工及52位福心志工，社會局長李美珍感謝所有志工夥伴長期的投入與付出，讓新北成為宜居、友善的幸福城市。

榮獲長益志工獎的黃盟宗，最初是因為女兒入住八里愛心教養院，而擔任家長會幹部兼志工，女兒於2014年離世後，黃盟宗將對女兒的愛轉移到照顧其他院生，迄今超過21年，他參與日常照護、活動支援，陪伴院生跳輪標舞，鼓勵他們更適性的發展，被院生們叫為「黃爸爸」，他說失去一個女兒，現在卻有許多兒女。

榮獲福心志工獎的廖林良玉，他曾擔任新店下城里長5屆20年，卸任後她揪團每周二載幾位志工一起到位於屈尺的衛生福利部北區老人之家服務，並擔任志工隊長，她看見長輩肌耐力不足與肌少症，積極協助健康促進活動，甚至手作素食佳餚，讓長輩享用。

李美珍在頒獎前表示，衛福部曾做過調查，發現有當志工者使用健保看病的次數減少許多，有些長年宅在家中罹患憂慮或焦慮，但當走出來投入志願服務時，原來一些症狀都消失，說明做志工越做越健康。

