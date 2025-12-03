為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    守望台灣海峽！ 國定古蹟烏坵嶼燈塔 點燈啟用150週年

    2025/12/03 14:06 記者蔡昀容／台北報導
    烏坵嶼燈塔目前為軍管區，暫不開放參觀。（航港局提供）

    國定古蹟烏坵嶼燈塔點燈啟用今（3日）滿150週年。烏坵嶼燈塔過去多次因台海戰事毀損並拆除燈器停止發光，2017年睽違60餘年後復燈，持續守望台灣海峽與航行船舶安全迄今。

    烏坵嶼燈塔位於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂，建於1874年，1875年12月3日點燈啟用，燈塔燈高88.6公尺，塔高17.9公尺，公稱光程11.7浬，由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson）設計監造，塔身為黑色圓形石造，刻有興建年代、清政府海關總營造司姓名等資料石刻碑碣，見證19世紀清政府從傳統燈塔引入近世燈塔技術的歷史及文化。

    該燈塔為清代五口通商後第二批洋式燈塔，燈塔所在的烏坵嶼位於湄洲灣及興化灣，地理位置重要，與東椗燈塔、北椗燈塔、東犬燈塔，共同扼守台灣海峽福建沿海。

    此外，挪威人雅格森曾於鵝鑾鼻、漁翁島、東椗島、烏坵守塔，1899年葬於燈塔旁，其事蹟及其墓塋遺址見證19世紀末期，外國技術人員與清政府的交流，極為珍貴。

    烏坵嶼燈塔2013年由海關移撥至交通部航港局維管，2017年7月23日在航港局、國防部、金門縣政府、時任立委管碧玲等努力下，睽違60餘年後復燈，2018年升格為國定古蹟。由於位在軍事管制區，航港局目前暫未對外開放參觀。

    1932年的烏坵嶼燈塔。（航港局提供）

