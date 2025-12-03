為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市西濱橋下治安死角活化 龜殼里籃球場明年中完工

    2025/12/03 14:17 記者張軒哲／台中報導
    西濱高架橋下方將規劃籃球場。（記者張軒哲攝）

    

    台中市西濱快速道路橋下空間長期以來使用效益低落，不僅土地資源閒置，更因管理不善而淪為髒亂與治安死角。市議員施志昌今（3）日邀集相關單位前往大安區龜殼里西濱快速道路橋下空間進行會勘，力促將此處閒置空間規劃為居民期盼已久的遮雨籃球場，預計明年中旬啟用。

    施志昌指出，海線地區幅員廣大，但適合全年齡層使用的優質運動設施相對稀缺。西濱橋下空間具有天然遮陽避雨的優勢，非常適合設置不受天候影響的運動場地。他強調，活化橋下空間不僅能提升土地利用效率，更是對在地居民公共利益的重大回饋，是真正讓資源回歸民眾的具體行動。

    龜殼里長洪正義指出，西濱橋下空間長期遭人占用，違規停車或堆置雜物，已成為社區髒亂點及治安死角。里辦公處長期向有關單位爭取環境改善與有效利用，加上里內青少年活動空間有限，西濱橋下地點適中、鄰近社區，是建置公共運動場域的理想位置，對此次工程充滿期待。

    台中市府運動局科長林坤政表示，此次籃球場建置經費約400萬元，工程內容將包含地坪整建、球架設置、標線繪製及周邊環境改善。籃球場設施可望於明年中順利完工啟用。

