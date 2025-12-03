全聯鯛魚排動物用藥羅生門 食藥署說話了

全聯高雄路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，養殖場在雲林。（圖由雲林縣政府提供）

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出不得用於水產的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但廠商自行送驗同批原料樣品，並未檢出該項用藥，全案陷入羅生門。對於地方抽驗情況，食藥署表示，食藥署依跨部合作機制，立即通報農業部、環境部及食安辦進行跨部通報；另督導衛生局責令業者全面下架回收。

食藥署說明，食藥署接獲高雄市政府衛生局通知，該局執行自行規劃食品抽驗計畫，於該轄全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗之「台灣鯛魚排（大）」（效期：2027年9月16日），檢出動物用藥恩氟喹林羧酸0.028ppm不符合動物用藥殘留標準規定（殘留容許量：不得檢出），並查該產品來源為雲林縣某合作社。

請繼續往下閱讀...

截至12月3日中午，案內該批號產品總計下架回收1831包（約366.2公斤）；食藥署指出，除依跨部合作機制，立即通報農業部、環境部及食安辦進行跨部通報；另督導衛生局責令業者全面下架回收，食藥署也持續督導地方衛生局辦理相關事宜。基於源頭管理原則，已移請該縣農政單位依權責辦理。

此外，食藥署表示，食藥署持續聯合各地方衛生局透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品安全。呼籲民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

