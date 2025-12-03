苗議員批陳世凱「跳票部長」 鍾東錦忙安撫

台61線苗栗縣苑裡房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改為「全套」匝道，計畫被交通部退回，議員張顧礫今天在議會總質詢中，批交通部長陳世凱是「跳票部長」。（翻攝苗栗縣議會直播）

台61線苗栗縣苑裡房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改為「全套」匝道，計畫被交通部退回，議員張顧礫今天在議會總質詢中，批交通部長陳世凱是「跳票部長」。縣府交通工務處回覆，已透過協調會釐清爭點，預計月中可函文交通部；縣長鍾東錦安撫他也拜託台中市，相信交通部會同意，大家一起努力。

張顧礫指出，此案已討論8年，今年3月20日現任部長陳世凱到場了解，當下明確表示盡快核定「沒有問題」，且前後共講了4次；但10月21日公路局卻以計畫被交通部退回，要求修正相關意見。

交通部退回的理由一是匝道用地取得、二是聯絡道施工完成期限，張顧礫認為理由「很牽強」，並質疑若公路局知悉交通部有意見，特別是聯絡道拓寬的要求，就應該預先提出。他批這是「跳票部長」的責任，交通部與公路局也要負起相當大的責任，並質疑「難道是顏色不對嗎？」

縣府交通工務處長古明弘答覆時解釋，交通部長的承諾並未「跳票」，目前退件原因已透過協調會釐清，也正積極處理台中市政府公文瑕疵，預計本月中旬可函文交通部，除提具聯絡道完整的工程時間表，同時再請立委陳超明協助溝通確認。

地方爭取台61線房裡交流道改建為全套交流道多年，苗栗縣政府於去年12月帶隊前往公路局報告，當時獲公路局有條件審議通過，不過，交通部認為聯絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，於今年10月將地方提送的可行性研究報告書退回，請苗縣府妥善處理後再議。

