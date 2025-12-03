為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    智慧農業走進校園 雲縣打造首座潮汐式水耕場域

    2025/12/03 13:58 記者黃淑莉／雲林報導
    推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣府在校園打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」智慧農業場域。（雲林縣府提供）

    推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣府在校園打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」智慧農業場域。（雲林縣府提供）

    推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣邀請神農獎得主陳清山、自行研發建置自動節水灌溉系統的農民劉允存，在土庫越港國小打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」，成為雲林縣智慧農業校園示範場域，未來做為全縣國中小師生的教學及參訪據點，讓孩子認識科技農業及培育人才。

    因應氣候變遷衝擊及農業人口逐年下降、高齡化等挑戰，雲林縣府積極推動智慧農業技術普及與教育扎根，針對農民舉辦相關科技農業課程，並複製成功智慧農場經驗，把環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園建置示範場域。

    農業處長魏勝德表示，在越港國小打造示範場域是由「自動節水灌溉系統」研發者劉允存與「魚菜共生獨立盆水耕模式」新湖合作農場的陳清山，雙方技術整合後成功打造「潮汐式水耕灌溉系統」，可依照作物生長需求自動調整水位、溶氧及養分供應，提升栽培效率並降低人力負擔。

    陳清山也到學校與分享農業經驗，他還帶了草莓苗在老師指導學生栽種，後續透過「潮汐式水耕灌溉系統」栽培，小朋友開心說，好期待採收紅通通的草莓。

    魏勝德指出，透過越港國小的智慧農業場域，學生可看到傳統農業與智慧科技農業不同，並了解物聯網、AI運算在農業中的應用，啟發孩子對農業興趣，為台灣農業培養未來科技農業人才。

    推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣府在校園打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」智慧農業場域。（雲林縣府提供）

    推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣府在校園打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」智慧農業場域。（雲林縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播