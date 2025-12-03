智慧農業走進校園 雲縣打造首座潮汐式水耕場域

推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣府在校園打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」智慧農業場域。（雲林縣府提供）

推廣智慧農業及教育扎根，雲林縣邀請神農獎得主陳清山、自行研發建置自動節水灌溉系統的農民劉允存，在土庫越港國小打造獨一無二的「潮汐式水耕灌溉系統」，成為雲林縣智慧農業校園示範場域，未來做為全縣國中小師生的教學及參訪據點，讓孩子認識科技農業及培育人才。

因應氣候變遷衝擊及農業人口逐年下降、高齡化等挑戰，雲林縣府積極推動智慧農業技術普及與教育扎根，針對農民舉辦相關科技農業課程，並複製成功智慧農場經驗，把環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園建置示範場域。

農業處長魏勝德表示，在越港國小打造示範場域是由「自動節水灌溉系統」研發者劉允存與「魚菜共生獨立盆水耕模式」新湖合作農場的陳清山，雙方技術整合後成功打造「潮汐式水耕灌溉系統」，可依照作物生長需求自動調整水位、溶氧及養分供應，提升栽培效率並降低人力負擔。

陳清山也到學校與分享農業經驗，他還帶了草莓苗在老師指導學生栽種，後續透過「潮汐式水耕灌溉系統」栽培，小朋友開心說，好期待採收紅通通的草莓。

魏勝德指出，透過越港國小的智慧農業場域，學生可看到傳統農業與智慧科技農業不同，並了解物聯網、AI運算在農業中的應用，啟發孩子對農業興趣，為台灣農業培養未來科技農業人才。

