保障身心障礙孩童遊戲權利 新北公園持續建置無障礙遊具

林俊德說，市府自2019年起推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，逐年改善公園設備與無障礙環境，包括八里區商港公園（如圖）、樹林區鎮前親子公園均為友善共融的公園。（新北市景觀處提供）

為讓每一位使用者都可以在公園使用遊具遊憩，心靈滿足，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，市府自2019年起推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，逐年改善公園設備與無障礙環境，透過通用設計營造特色、安全的共融式遊戲場，以保障身心障礙孩童的遊憩權利，包括八里區商港公園、樹林區鎮前親子公園均為友善共融的公園。

景觀處介紹，商港公園建置鯨魚造型營造共融式溜滑梯，在鯨魚身軀左右設置攀爬梯、無障礙坡道，提供不同遊戲路徑，孩童可自由選擇通往滑梯頂端的入口、享受玩溜滑梯的刺激感，遊戲區另一端則有鳥巢鞦韆，碗狀設計更安全、更具支撐性，孩子也能從遊具共享、輪流使用中培養尊重他人的社會能力。

請繼續往下閱讀...

景觀處表示，鎮前親子公園則是融入地方煤礦文化，打造具歷史特色遊戲場，讓當地孩童在遊戲中認識自己的家鄉，遊戲區內設有共融式鞦韆、友善步道、體健設施及攀爬網、管狀滑梯，打造全年齡化分齡分區遊戲場，讓大家皆能在公園休憩、玩樂與放鬆。

景觀處補充，市府持續改善既有老舊公園遊戲設施、步道、排水設施與無障礙環境，已連續3屆獲得內政部公園綠地無障礙環境督導計畫「優等」肯定，將持續致力打造更好的公園環境。

林俊德說，市府自2019年起推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，逐年改善公園設備與無障礙環境，包括八里區商港公園、樹林區鎮前親子公園（如圖）均為友善共融的公園。（新北市景觀處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法