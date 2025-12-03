出國注意！訂機票最易踩「五大地雷」 地勤：錯1項恐直接被拒登機

桃園機場航空公司報到櫃台，示意圖。（資料照）

年底旅遊潮將近，許多人早早搶好機票，但細節若沒處理好，仍可能在臨櫃時被擋下，甚至整趟旅程泡湯。擁有多年地勤實務的旅遊粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」提醒，看似再基本不過的訂票流程，其實藏著許多容易被忽略的關鍵，錯一項就可能造成行程延誤、改票費暴漲，甚至無法登機。

「克米&莉雅 x Fun飛之旅」臉書粉專1日發文表示，第一大重點是「證件資料的正確性」，包括護照姓名、效期、簽證等，都必須與訂位資訊完全一致。若姓名拼錯、護照不足6個月，或簽證資訊與護照不符，都會被拒絕登機，一定要確認簽證資料是否正確，別讓簽證過期或資料錯誤搞砸行程！

其次要留意機票條款，不少旅客貪便宜買特價票，卻忽略無法退票及高額改期費的限制。行李額度也大不同，廉航多半僅含手提行李，託運得另購；傳統航空則依票種各有差異。不想跟旅伴分座，記得付費選位或提前線上劃位，避免到了機場才發現自己只能坐最遠的角落。

第三個盲點是航班時間，尤其紅眼航班最容易讓人搞混日期。若旅程需轉機，更要確認轉機時間是否足夠、是否需要重新提領行李、轉機國家是否要求簽證等，否則再便宜也可能換來「錯過下一班」的慘劇。

「克米&莉雅 x Fun飛之旅」也提醒，機票購買管道的差異不小，航空公司官網修改機票及退票較方便，售後服務也較為穩定；旅行社或第三方平台雖然有時價格更甜，但若需變更行程，流程往往更花時間，售後彈性也有限，價格相近時建議優先選航空公司官網。

最後是行李損壞申報，許多人未在規定的期限內提出申報，甚至以「我不知道」來要求航空公司通融。粉專強調，各航空公司相關規定都公告在官網，「如果不事前做功課，出了事只會自己吃虧，不要以為情勒是萬能的。」

