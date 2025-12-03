為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中烏日一夜爬出上萬隻「夜盜蛾」 飛奔住宅、民眾驚恐

    2025/12/03 14:02 記者黃旭磊／台中報導
    上萬隻「夜盜蛾」飛奔、爬進民宅。（記者黃旭磊攝）

    上萬隻「夜盜蛾」飛奔、爬進民宅。（記者黃旭磊攝）

    台中烏日區信義街193巷中央有一塊超過5百坪空地，荒廢數十年，多次爬出臭青母及青竹絲毒蛇到周遭民宅，上週五（11月28日）首度爬出上萬隻「夜盜蛾」，黑蛾漏夜狂飛或被風吹進社區住宅，民眾唯恐萬分直呼「毛毛蟲大軍來襲」，台中市議員吳瓊華趕往處理，環保局將通知地主，限期14天內完成清理維護。

    「太恐怖了，數不盡的黑蟲狂奔進家來」，烏日區仁德里長洪炳煌說，林姓兄弟傳承祖地，剛好就在社區中央，曾建議蓋停車場或改成蘭花園，20多年都沒辦法解決，為了解決環境髒亂，居民與地主到烏日區調解委員會調解，這次還有毛毛蟲大軍襲擊，造成地方很大困擾。

    台中市議員吳瓊華今日上午邀集農業局、環保局、烏日區清潔隊、烏日區公所及仁德里辦公室到社區會勘，了解蟲害範圍及社區受影響情形，現場可見空地雜草高聳、未經管理，確實容易成為病媒蚊、害蟲孳生地。

    吳瓊華說，斜紋夜蛾幼蟲爆量直接影響居民生活安全，主管機關應立即採取有效措施，要求農業局提供防治藥劑，農業局允諾並由環保局烏日清潔隊協助用藥噴灑，盡速抑制蟲害蔓延，並通知地主，限期14天內完成清理維護。

    農業局勘查後，初步認爲是「斜紋夜蛾幼蟲」，俗稱「夜盜蛾」，數量眾多，農業局強調，會立即提供專業農業，讓環保局派員噴灑除蟲，最重要是地主一定要把地清理乾淨。

    高姓居民說，住宅就在空地隔壁，已3度遭毒蛇入侵，還有烏龜爬進家，這是首度發生「毛毛蟲大軍來襲」，林姓地主放任空地不管，造成社區很大困擾。（14:16更新）

    「夜盜蛾」飛奔、爬進民宅，居民拿掃把處理蟲屍。（台中市議員吳瓊華提供）

    「夜盜蛾」飛奔、爬進民宅，居民拿掃把處理蟲屍。（台中市議員吳瓊華提供）

    空地一夜爬出上萬隻「夜盜蛾」 。（記者黃旭磊攝）

    空地一夜爬出上萬隻「夜盜蛾」 。（記者黃旭磊攝）

