天災減產 大芭樂每顆百元比進口蘋果還貴

芭樂產量銳減，比進口蘋果還貴。（記者蔡宗勳攝）

接連受到7月初丹娜絲颱風狂風摧殘及7月底的豪大雨肆虐，許多芭樂園受創嚴重，入冬原本是珍珠芭樂產季，但產量大多只有往年的2至3成，量少價昂，產地價每台斤就要60元，市場價更是逼近百元，果實碩大每顆重約1台斤者，每顆要價100元，消費者直稱已經比進口蘋果還貴。

嘉義縣新港「芭樂達人」劉秀寬指出，芭樂雖然一年四季都有生產，但冬天的芭樂脆度甜度都比較好，深受消費者喜愛，因而芭樂農大多會調節產季，以冬春季為主要產期，夏秋產量相對較少。以她自己為例，每年清明節過後，就會進行剪枝作業宛若「剃光頭」，只留部分芭樂樹繼續開花結果，中秋節過後逐漸量產，入冬才是旺季。

劉秀寬表示，7月初丹娜絲颱風最強陣風13到14級，平均風勢10到11級，芭樂樹不堪強風摧殘，枝葉受損嚴重，果實更是掉落滿地，需要一些時間恢復生機。而才要走出強雨傷害，7月底又連續下大雨，重創芭樂樹根系，連兩場天災對芭樂樹造成重傷害，因而今年入冬芭樂旺季不旺，價格也三級跳，產地價從每台斤不到40元漲到60元。

劉秀寬說，芭樂這幾年被視為是健康、減重的聖品，銷量都相當穩定，但今年受到極端氣候影響，致芭樂產量比往年銳減，在供不應求的情況下，市場行情居高不下。且由於冬天生長速度較慢，芭樂要恢復正常供應還要一些時間，價格近期內將維持在高檔。

嘉義縣新港「芭樂達人」劉秀寬指近期芭樂仍將維持好行情。（記者蔡宗勳攝）

受到極端氣候影響，今年冬天芭樂產量銳減。（記者蔡宗勳攝）

