    首頁 > 生活

    宜縣推動蘭陽智慧千里眼計畫 AI科技阻絕廢棄物跨境偷倒

    2025/12/03 13:46 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣推動蘭陽智慧千里眼計畫，運用AI科技執法阻絕廢棄物跨境偷倒。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府推動蘭陽智慧千里眼計畫，將在宜蘭重要聯外道路與熱點區域設置高解析度智慧監控系統，透過AI影像辨識與大數據分析監控可疑車輛，期許像是民間信仰「千里眼」般的明察秋毫，阻絕外縣市廢棄物跨境運輸偷倒。

    宜蘭縣政府編列250萬元預算，預計明年啟動蘭陽智慧千里眼計畫，在雪隧南端、中橫宜蘭支線思源埡口、南澳鄉澳花村蘇花公路縣境出入口、蘇花改蘇澳隧道口、五結鄉濱海公路噶瑪蘭大橋南端等地，建置固定式監控系統，另有6套移動式監控系統機動性作業，合力遏阻環保犯罪。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（3日）出席記者會時表示，蘭陽智慧千里眼計畫建立3道預警防線，第一是建置環保犯罪黑名單，監控系統若發現違規紀錄車輛入境，即時報警監控。第二軌跡溯源蒐證，宜蘭如果發生廢棄物棄置，可經由監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡。第三是廢棄物智慧辨識，運用大數據AI辨識載運廢棄物車輛特徵，以利案發後第一時間將嫌犯查緝到案。

    宜蘭縣政府指出，蘭陽智慧千里眼計畫上路後，採取全天候科技執法，再配合既有的檢警環聯合稽查機制，希望斬斷廢棄物棄置集團犯罪作業鏈，杜絕廢棄物跨境流竄。

    非法棄置廢棄物行為觸犯廢棄物清理法，最高可處5年有期徒刑，併科1500萬元罰金，並沒收或扣押涉案車輛，犯罪者也會被吊銷駕照，宜蘭縣政府呼籲各界勿以身試法。

    宜蘭近年來發生多起外縣市廢棄物跨境偷倒，圖為冬山鄉山區11月被偷倒廢棄物現場。（圖由讀者提供）

    圖
    圖
