張老師「校巴」穿梭校園諮商 政大生商業提案獲實踐讓師生「笑吧」

政大校長李蔡彥（左）、台北「張老師」中心主任委員廖學茂（右）體驗「校巴，笑吧」。（政大提供）

「張老師校巴」巡迴校園，助學生「笑吧」！隨著期末將至，為支持學生心理健康，政大心理系攜手「張老師」基金會啟動「張老師行動諮詢校巴 × 政大一起扭出好心情！」活動，透過亮眼的「笑吧！校巴」穿梭校園，並搭配闖關遊戲，引導學生說出煩惱，協助處理心理問題。

「笑吧！校巴」最初源自政大學生2年前於全國商業競賽奪冠的提案，張老師基金會執行長涂喜敏分享，該提案為政大「商七五虎將」團隊在2022年ATCC大賽的冠軍提案。該競賽以青年心理健康為題，學生提出結合心理諮詢與行動車的創新構想，這項充滿創意與溫度的提案最終擊敗台積電、新光人壽等強勁對手，勇奪全台第一名。而基金會將概念買下並落實，讓校巴自政大萌芽、巡迴全台37校，甚至走入醫療院所服務第一線人員，此次返校象徵創意落地與善意循環。

政大校長李蔡彥表示，教育的本質與「張老師」助人為樂的精神一脈相承，皆以「成人之美」為目標，期盼學生在校園中不僅習得知識，更能身心健全、全面成長。政大是全國首創「心理健康假」的大學，更在教育部尚未規範前，便提前3年主動募集資源，大幅提升專業心理諮商師與學生的比例，努力在體制內接住每一位需要支持的同學。此外，心理系與教育系正合力籌備成立心理治療所，期望打造更完善的校園社會安全網。

「笑吧！校巴」將心理諮詢轉化為4道輕鬆有趣的「闖關遊戲」，大幅降低學生對輔導的防衛心。第一關「扭出好心情」以感情、人際、生涯、學業4款主題扭蛋引導學生覺察煩惱；第二關「丟掉壞心情」透過書寫並象徵性丟棄負能量，幫助釐清情緒；第三關「義張悄悄話」由7位受訓義務張老師提供15分鐘一對一微諮詢，讓學生在自在的對話中獲得支持；最後的「延續正能量」以小禮物與線上追蹤協助學生建立長期心理支持管道，讓陪伴不因校巴離開而中斷。

