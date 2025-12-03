為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南鎮新增測速照相 苗縣該選區議員葉忠倫：非唯一解方

    2025/12/03 13:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣竹南鎮今早有民眾PO文，竹南鎮新增測速照相，該選區縣議員葉忠倫指出，測速照相也許是改善交通的手段之一，但不是唯一解方，需從根本原因探究。圖為竹南鎮中華路今年新增的測速照相。（警方提供）

    苗栗縣竹南鎮今早有民眾PO文，竹南鎮新增測速照相，該選區縣議員葉忠倫指出，測速照相也許是改善交通的手段之一，但不是唯一解方，需從根本原因探究。圖為竹南鎮中華路今年新增的測速照相。（警方提供）

    藝人陳為民日前PO文分享一張台灣測速照相分布圖，引起討論，苗栗縣竹南鎮今天一早也有民眾PO文，竹南鎮新增測速照相，該選區縣議員葉忠倫指出，測速照相也許是改善交通的手段之一，但不是唯一解方，需從根本原因探究。

    葉忠倫提到，不少地點發生車禍等事故後舉辦會勘，部分抱持舊觀念民眾常認為發生事故原因就是車速過快，反映要求設置測速照相。葉忠倫表示，發生事故後會勘常調閱事故資料，也發現肇事原因並不一定是車速過快，可能道路先天設計不良或視線出現死角等各項原因，不同地點有不同的問題，他認為需要從根本原因探究，測速照相也許是最後的手段。

    葉忠倫說，目前推行的視覺化減速標線、改善標誌標線、提升行車視野或優化車流動線等皆是解決問題方式；他強調，若單純將焦點放在「有沒有裝照相」或「要不要抓超速」上，將忽略掉事故真正因素，民眾與民代、相關權責機關應該思考不同地點事故原因，否則設了測速照相問題仍無法解決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播