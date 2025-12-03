竹南鎮新增測速照相 苗縣該選區議員葉忠倫：非唯一解方

苗栗縣竹南鎮今早有民眾PO文，竹南鎮新增測速照相，該選區縣議員葉忠倫指出，測速照相也許是改善交通的手段之一，但不是唯一解方，需從根本原因探究。圖為竹南鎮中華路今年新增的測速照相。（警方提供）

藝人陳為民日前PO文分享一張台灣測速照相分布圖，引起討論，苗栗縣竹南鎮今天一早也有民眾PO文，竹南鎮新增測速照相，該選區縣議員葉忠倫指出，測速照相也許是改善交通的手段之一，但不是唯一解方，需從根本原因探究。

葉忠倫提到，不少地點發生車禍等事故後舉辦會勘，部分抱持舊觀念民眾常認為發生事故原因就是車速過快，反映要求設置測速照相。葉忠倫表示，發生事故後會勘常調閱事故資料，也發現肇事原因並不一定是車速過快，可能道路先天設計不良或視線出現死角等各項原因，不同地點有不同的問題，他認為需要從根本原因探究，測速照相也許是最後的手段。

葉忠倫說，目前推行的視覺化減速標線、改善標誌標線、提升行車視野或優化車流動線等皆是解決問題方式；他強調，若單純將焦點放在「有沒有裝照相」或「要不要抓超速」上，將忽略掉事故真正因素，民眾與民代、相關權責機關應該思考不同地點事故原因，否則設了測速照相問題仍無法解決。

