環境部cool map累積逾5千個涼適點 脆弱族群將納明年高溫政策核心

環境部次長謝燕儒表示，今年6月底環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，整合了室內避暑點、遮蔭空間、飲水點等，目前全台已累積逾5千個涼適點、共1.5萬人次查詢。（記者黃宜靜攝）

極端高溫日益頻繁、夏季持續日數不斷拉長，高溫成了國人健康與日常生活的重要威脅；環境部表示，今年7月推出「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」，目前已累積逾5千個涼適點，未來將持續增加，預估明年可達上萬個涼適點，另，明年將納入以兒童、長者等高溫脆弱族群為主的核心政策，如增加涼適點密集度、推動戶外活動設施改善等，打造更韌性台灣。

環境部今舉辦「抗高溫涼適地圖（Cool Map）成果研討會」，邀集響應計畫企業與地方政府分享，同時也透過「共築高溫調適韌性：產官學民前瞻對話」，聚焦高溫下的城市設施、脆弱族群與社會照顧議題。

環境部次長謝燕儒表示，每天生活中要面對天氣的變化，尤其近1、2年夏天越來越熱，雖然各國極力減碳，但反映在氣溫上不見得那麼快，因此需要透過調適來因應。環境部今年6月底成立「抗高溫調適對策聯盟」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，整合了室內避暑點、遮蔭空間、飲水點及中央氣象署即時溫度資訊，目前全台已累積逾5千個涼適點、共1.5萬人次查詢，預估明年可增至至少1萬個涼適點。

環境部氣候變遷署副署長張根穆指出，極端氣候使得獨老熱傷害風險大增、家庭照顧沉重負擔，因此選定最老、最熱（65歲以上人口逾20%、熱傷害風險及高溫天數全台最高）的台南做為示範點，建立高效資源調度系統，找出獨老高溫風險紅色警戒區、建置高溫健康預警分級關懷體系，並透過戶外推估室內溫度、3-6小時高溫預警，產出優先訪視名單讓社工關懷訪視，未來將持續精進、擴大辦理。

謝燕儒強調，氣候變遷下的災害、影響更需要進行調適，未來除了在高溫上有預警外，將從高溫脆弱族群，如長者、兒童、戶外工作者等高溫脆弱族群著手，如增加涼適點密集度、推動戶外活動設施改善，如遊樂設施材質選擇、遮蔭等，以及告訴民眾如何防護等，打造更涼適、更安全、更具韌性的台灣。

環境部氣候變遷署副署長張根穆指出，極端氣候使得獨老熱傷害風險大增、家庭照顧沉重負擔。（記者黃宜靜攝）

環境部舉辦「抗高溫涼適地圖（Cool Map）成果研討會」，邀集響應計畫企業與地方政府分享。（記者黃宜靜攝）

