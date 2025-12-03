抓到了？基隆自來水遭污染 環境部：國光客運保修廠涉嫌重大

基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水；環境部今（3）日表示，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠），未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，涉重大違規，由環保局當場依法告發並令相關作業停工，此外，也已鎖定其他疑似污染源，目前正蒐證中。

自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水；暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。

對此，環境部除立即動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司與基隆市環境保護局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源外，並於本月1日邀集台灣自來水公司召開研商會議，已向台水公司提出強化水質監測與預警作為，協助環保局與台水公司確保用水安全。

環境部指出，該部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠因未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，該部亦已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

環境部強調，為避免類似事件影響供水，已於12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行下列精進措施，包括：阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口；其二，提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，並儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警

環境部續指，最後，也建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

