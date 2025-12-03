為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八寶圳保安林 林業署台中分署揭牌

    2025/12/03 13:33 記者歐素美／台中報導
    林業及自然保育署台中分署舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名！（圖由林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名！（圖由林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署今天在石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名！保安林沿線的和盛里、德興里、土牛里、梅子里、萬興里等里長及在地居民、石岡區公所、台電大甲溪發電廠及石岡區南眉文化促進會等人員皆到場共襄盛舉。

    林業保育署台中分署長張弘毅表示，這次將第1416號保安林命名為「八寶圳保安林」，是近年推動保安林命名的重要成果，透過多次與地方居民、里長及社區團體召開座談凝聚共識，希望讓保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，而是能以更貼近民眾，反映在地熟悉的傳統地名，讓保安林真正「有名、有情、有根」。

    林業保育署台中分署指出，編號第1416號保安林於日治時期編入為土砂捍止保安林，面積約58.57公頃，已守護地方超過百年。保安林地勢陡峭，林相覆蓋完好，除保護石岡區萬興、梅子、土牛、德興、和盛及新社區中正、月湖、慶西等地區周邊村落、耕地及道路之安全，更肩負保護八寶圳、電火圳等重要溝渠之暢通，對地方農業灌溉與環境保護具有關鍵影響。

    今日揭牌儀式邀請南眉膠響樂團及石岡新住民關懷協會舞蹈團演出，展現多元文化的交流與活力。隨後，南眉文化促進會帶領民眾展開「八寶圳生態深度走讀體驗」，沿著電火圳探索生態特色、了解保安林的重要性。活動亦安排「南眉鄉野絲路漫步」與永安宮許願竹祈福活動，從食農教育到在地文化，讓參與者深入體驗當地獨特的風情。

    林業保育署台中分署強調，未來將持續深化八寶圳保安林的管理及環境教育推廣，結合地方社區的力量，讓這片承載逾百年水圳文化與自然價值的森林在促進生態、文化及教育面向發揮更大效益，成為民眾理解保安林與在地歷史的重要場域。

    八寶圳保安林，就位在石岡區電火圳周邊。（圖由林業署提供）

    八寶圳保安林，就位在石岡區電火圳周邊。（圖由林業署提供）

