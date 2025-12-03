為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    抓到了？基隆正方倉儲污染水溝將罰 環保局初判未影響自來水

    2025/12/03 13:10 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆源遠路102巷大排疑似有乳白色污染。環保局已查獲正方倉儲排放，但與1127油污染無關。（記者盧賢秀攝）

    基隆源遠路102巷大排疑似有乳白色污染。環保局已查獲正方倉儲排放，但與1127油污染無關。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區源遠路102巷旁排水溝渠昨天（2日）出現大面積乳化白色泡沫，市府環保局今天到世界貨櫃的正方倉儲公司，確認污染物是從正方倉儲排出，環保局將依照水污染防治裁罰，最高可處300萬元，不過，環保局初步研判，這次是獨立污染事件，與1127的基隆河油污染並沒有直接關連，將進一步檢測。

    基隆河八堵抽水站11月27日發生油污染事件，環保局追查污染源，環保局長馬仲豪表示，昨天晚間源遠路102巷旁溝渠發現有大面積白色污染物，昨天晚間7時15分至正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體，水公司認為污染再現，今天上午9時許，市長謝國樑率隊前往正方倉儲現場，確認污染物是從正方倉儲排出，環保局研判污染事實明確，將依違反水污染防治法，預計今天下午開罰正方倉儲。

    不過，謝國樑表示，正方倉儲排出油污事件，與11月27日基隆河油污事件，目前看不出來有直接關連，究竟始作俑者是誰，市府採樣幾處可疑對象，將與中央專家進一步確認，一定會持續追，讓事件水落石出、嚴懲。

    相關新聞請見：

    基隆河八堵抽水站找到疑似污染源？ 今天清淤檢測

    市府機具挖除102巷大排淤泥。（記者盧賢秀攝）

    市府機具挖除102巷大排淤泥。（記者盧賢秀攝）

    市府與水公司在碇內福安宮成立前進指揮所。（記者盧賢秀攝）

    市府與水公司在碇內福安宮成立前進指揮所。（記者盧賢秀攝）

    市府機具挖除102巷大排淤泥。（記者盧賢秀攝）

    市府機具挖除102巷大排淤泥。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播