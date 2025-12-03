抓到了？基隆正方倉儲污染水溝將罰 環保局初判未影響自來水

基隆源遠路102巷大排疑似有乳白色污染。環保局已查獲正方倉儲排放，但與1127油污染無關。（記者盧賢秀攝）

基隆市暖暖區源遠路102巷旁排水溝渠昨天（2日）出現大面積乳化白色泡沫，市府環保局今天到世界貨櫃的正方倉儲公司，確認污染物是從正方倉儲排出，環保局將依照水污染防治裁罰，最高可處300萬元，不過，環保局初步研判，這次是獨立污染事件，與1127的基隆河油污染並沒有直接關連，將進一步檢測。

基隆河八堵抽水站11月27日發生油污染事件，環保局追查污染源，環保局長馬仲豪表示，昨天晚間源遠路102巷旁溝渠發現有大面積白色污染物，昨天晚間7時15分至正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體，水公司認為污染再現，今天上午9時許，市長謝國樑率隊前往正方倉儲現場，確認污染物是從正方倉儲排出，環保局研判污染事實明確，將依違反水污染防治法，預計今天下午開罰正方倉儲。

不過，謝國樑表示，正方倉儲排出油污事件，與11月27日基隆河油污事件，目前看不出來有直接關連，究竟始作俑者是誰，市府採樣幾處可疑對象，將與中央專家進一步確認，一定會持續追，讓事件水落石出、嚴懲。

市府機具挖除102巷大排淤泥。（記者盧賢秀攝）

市府與水公司在碇內福安宮成立前進指揮所。（記者盧賢秀攝）

